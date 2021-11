Slovenke za 99 točk boljše od Albank

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v 2. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2023 premagala Albanijo s 127:28 (98:25, 62:14, 30:14).

Slovenske košarkarice so pričakovano prišle do prve zmage v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo junija 2023 v Sloveniji in Izraelu. Na gostovanju v Draču so bile boljše od Albanije s 127:28 oziroma z devetindevetdesetimi točkami razlike.

Čeprav so Slovenke, ki nastopajo pod taktirko novega trenerja, grškega strokovnjaka Georgiosa Dikaioulakosa, zaigrale precej oslabljene, zmaga niti za trenutek ni bila pod vprašajem. Razlika v kakovosti je bila več kot očitna, tako da je Slovenija dosegla celo najvišjo zmago na uradnih tekmah, postavila rekord po doseženih točkah in šele drugič v 177 nastopih presegla mejo 100 doseženih točk.

Najvišja zmaga Slovenije doslej je bila dosežena 2001, ko je Madagaskar na frankofonskih igrah v Ottawi premagala z 80:21, druga najvišja pa je iz leta 1993, ko so Slovenke v kvalifikacijah za EP 1995 ugnale Avstrijo s 111:55. To je bila hkrati tudi edina tekma do danes s tromestnim številom doseženih točk.

Albanija je med 36 reprezentancami, ki se potegujejo za štirinajst prostih mest na eurobasketu 2023 – Slovenija in Izrael imata kot gostitelja že zagotovljeno mesto, najnižjeuvrščena ekipa na lestvici Fiba. Zaseda 102. mesto. Slovenija je 25. Albanke so v prvem krogu izgubile proti Poljski, 39. reprezentanci na svetu, z 19:125.

Kvalifikacije se bodo nadaljevale novembra 2022 in končale februarja 2023. Slovenija bo v naslednjem ciklusu gostovala na Poljskem in v Turčiji. Evropsko prvenstvo bo potekalo od 15. do 25. junija, predtekmovanja v Sloveniji bodo potekala v Celju in Kopru, zaključni boji za medalje pa bodo v Stožicah.

Prva strelka tekme je bila 18-letna Mojca Jelenc (197 cm), ki je hkrati dosegla tudi svoje prve točke v članskem dresu. Ob metu 9:16 je zbrala 24 točk. Tem je dodala 12 skokov in šest blokad (indeks 35). Le točko nižji indeks je imela Maruša Seničar, ki je dosegla le sedem točk, a je imela še 12 skokov, 8 ukradenih žog in 5 asistenc.

Premierne točke za Slovenijo sta dosegli tudi Elma Dautović in Blaža Čeh, kapetanka Nika Barič zaradi udarca v glavo na tekmi proti Turčiji edina ni stopila na parket, druga strelka Slovenije pa je bila Lea Debeljak z 21 točkami.