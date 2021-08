Slovenske košarkarice pred domačim EP s Turčijo, Poljsko in Albanijo

Dekleta so sicer že uvrščena na prvenstvo, saj bo to potekalo v Sloveniji in Izraelu. Slovenska je bila kot šestnajsta evropska reprezentanca na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) uvrščena v četrti kakovostni boben. Turčija je bila v prvem bobnu, Poljska v petem, Albanija pa v zadnjem, osmem.



V kvalifikacijah za EP 2023 bo nastopilo 38 reprezentanc, šestnajst pa jih bo zaigralo na zaključnem turnirju, ki bo potekal v Celju, Kopru in Ljubljani.



Osem skupin je sestavljenih s po štirimi reprezentancami, v dveh skupinah pa bodo nastopile po tri reprezentance. Poleg Slovenije in Izraela se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance.



Prvi cikel kvalifikacij bo potekal novembra letos, drugi je na sporedu novembra 2022, tretji pa februarja 2023.

