Šok terapija uspela, v polnem Tivoliju je padla slovita Crvena zvezda

V nadaljevanju preberite:

Teden dni lahko v košarki pomeni ogromno razliko. Pred točno sedmimi dnevi se je od klopi Cedevite Olimpije poslovil Simone Pianigiani, po odhodu Italijana, prihodu Zorana Martića in vrnitvi Zorana Dragića v kader so Ljubljančani spet zadihali s polnimi pljuči. V Tivoliju so prikazali najboljšo predstavo sezone in s 96:86 na kolena spravili evroligaško Crveno zvezdo, ki v zadnjem obdobju igra v odlični formi.

Po več mesecih nezadovoljstva z režimom dela zdaj že bivšega Pianigianija so košarkarji Cedevite Olimpije v soboto popoldne zaigrali, kot da bi se jim odvalil kamen od srca. V polnem Tivoliju je Martić za začetek nove dobe ljubljanskega kolektiva pričakal Crveno zvezdo, ki je po dveh evroligaških zmagah proti Fenerbahčeju in na derbiju proti Partizanu v Ljubljano prišla utrujena, za nameček še v pričakovanju pravoslavnega božiča, in naletela na mino.