Špance je ugnalo slovensko srce, ne Luka Dončić

V minulih tednih smo se večkrat spraševali, kakšna bo igra slovenske košarkarske reprezentance, ko bo ena od njenih tekmic omejila Luko Dončića na manj kot 30 točk. V 3. krogu olimpijskega turnirja smo dobili odgovor: še vedno učinkovita in predvsem – zmagovita. Dončić je bil v dvoboju z veliko Španijo šele četrti najboljši slovenski strelec z 12 točkami, prerazporeditev nalog in učinka ter moštveni trud pa sta vendarle prinesli dragoceno zmago za prvo mesto v skupini C. Kakšna je bil pot do naslednje postaje: torkovega četrtfinalnega dvoboja z Nemčijo že ob 3.00.