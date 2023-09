Srbi pometli s Kanado in se uvrstili v finale svetovnega prvenstva

Košarkarji Srbije so prvi finalisti svetovnega prvenstva na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. V prvem današnjem polfinalu v Manili so premagali Kanado s 95:86 (23:15, 52:39, 75:63). V finalu se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med ZDA in Nemčijo.

Srbski košarkarji so v četrtfinalnem obračunu povsem nadigrali Litvo, medtem ko so Kanadčani ugnali Slovence. Tudi danes so Srbi nadaljevali v podobnem slogu in dobro omejili prvega zvezdnika severnoameriške zasedbe Shaija Gilgeousa-Alexandra, kljub njegovim 15 točkam.

Srbska izbrana vrsta je v tekmo odločno krenila in si hitro priigrala nekaj točk naskoka, ob koncu prve četrtine je vodila s 23:15. V drugi četrtini so Srbi nadaljevali v istem tempu. Tik pred odhodom na glavni odmor so Evropejci vodili z 52:37, kar je bila tudi njihova najvišja prednost (+15) v prvem polčasu.

V nadaljevanje so Kanadčani, ki so danes v vodstvu preživeli manj kot tri minute in njihova prednost ni znašala več kot tri točke, krenili odločneje in se začeli Srbom približevati. Zaostanek so nekajkrat znižali na sedem točk, a se je srbska reprezentanca pred iztekom četrtine znova oddaljila, po metu za tri točke Vanje Marinkovića so povedli za +13 (75:62).

Sklepno četrtino so znova bolje začeli Srbi, po treh točkah Marka Gudurića so prišli do najvišje prednosti +17 (80:63) na dvoboju. Posledično so Kanadčani počasi postajali bolj živčni in so v svojih napadih začeli hiteti, Srbi pa so še naprej zadevali svoje mete. Severnoameriška zasedba se tako ni mogla več dovolj približati in Srbija si je priigrala prvo vstopnico za finale.

Utrinek s tekme med Kanado in Srbijo. FOTO: Lisa Marie David/Reuters

Za Srbijo je 23 točk dosegel Bogdan Bogdanović, 16 sta jih prispevala Ognjen Dobrić in Nikola Milutinov, ta je zraven pobral še deset skokov. V kanadski izbrani vrsti je 23 točk dosegel RJ Barrett, Dillon Brooks mu je pomagal s 16, Gilgeous-Alexander pa s 15 točkami in devetimi podajami.

Drugi polfinalni dvoboj med ZDA in Nemčijo bo na sporedu ob 14.40. V četrtfinalu so Američani visoko "razbili" Italijane s 100:63, Nemčija, še edina neporažena ekipa na prvenstvu, pa je v razburljivem dvoboju tesno premagala Latvijo.

Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo. Še prej bo v soboto zadnjič na turnirju nastopila slovenska izbrana vrsta, ki se bo v tekmi za sedmo mesto, kar je njena doslej najvišja uvrstitev na mundialih, pomerila proti Italiji.