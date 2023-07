V Las Vegasu finale nove velike predstave

Severnoameriška košarkarska liga NBA je predstavila še nekaj podrobnosti glede prvega medsezonskega turnirja v novi sezoni, katerega finale bo med 7. in 9. decembrom v Las Vegasu. Med drugim bo nagradni sklad turnirja približno 16 milijonov evrov, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Medsezonski turnir, ki se bo začel 3. novembra, bo v sezoni 2023/24 doživel premiero, nekatere informacije o njem pa so bile uradno predstavljene v novi kolektivni pogodbi lige, ki je začela veljati v soboto, je pred dnevi pisal ESPN.

Vse ekipe bodo sodelovale v skupinskem delu, ki bo sestavljen iz šestih skupin – po tri na konferenco – in bo izbran z naključnim žrebom glede na odstotek zmag ekip v prejšnji sezoni. Vsaka ekipa bo v svoji skupini odigrala štiri tekme, v izločilni del pa se bo uvrstilo šest zmagovalcev skupin ter dve ekipi, ki sta v svojih skupinah dosegli najboljši odstotek zmag in nista bili prvi.

Vse tekme v izločilnem delu, vključno s finalno, bodo igrali na eno zmago.

»Ta koncept je v naših pisarnah že približno 15 let in je novost v športih,« je dejal komisar lige David Silver in dodal, da so se nekoliko zgledovali po nogometu. Tekme bodo večinoma ob torkih in petkih, vse razen finalne pa bodo štele za lestvico v ligi.

Že nekaj časa je jasno, da bodo tako nekatere ekipe pred sezono dobile koledar z 80 tekmami namesto običajnih 82. Dodatni dve bodo dodali decembra.