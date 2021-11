V obrambi so zevale luknje, napade so ovirali kratki stiki

V nadaljevanju preberite:

Odkar sta se leta 2019 združili ljubljanska Olimpija in zagrebška Cedevita, je nova košarkarska entiteta odigrala 29 tekem v evropskem pokalu in jih 16 dobila. Le enkrat je bila uspešna, ko je prejela več kot 88 točk, izjema je bil dvoboj z Bourgom (94:91) v prejšnji sezoni, ko je bilo povprečje njenih poraženih tekmecev 73,2 točke. Vsako moštvo ima pač svoje limite, kar velja tudi za Cedevito Olimpijo, čeprav stavi na dinamično igro z visoko frekvenco napadov in zato prejema kakšno točko več kot šahovsko usmerjene zasedbe. In 93 točk, kolikor jih je dosegel Bursaspor v sredo, bi lahko nadomestila le z vrhunskim strelskim večerom. Kaj je šlo narobe v Turčiji?