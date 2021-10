Veselje v Novem mestu v ritmu mladih Slovencev

V prejšnji sezoni lige ABA so košarkarji Krke doživeli kar devet porazov v domači dvorani Leona Štuklja, letos so se vsaj uvodoma lotili stvari popolnoma drugače. Po zmagi nad Mornarjem so na svojem parketu ugnali še Zadar, tradicionalnega tekmeca v boju za obstanek, še posebej pa je razveselil velik prispevek dveh mladih slovenskih adutov, Andreja Stavrova in Jurija Macure.

Krka : Zadar 80:66 (64:50, 47:37, 22:17) Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki Obrknežević (Srb), Vovk (Hrv) in Savović (ČG). Krka: French 2, Gibbs 3, Stipčević 19 (2:3), Stavrov 20 (2:2), Kosi 6, Stipaničev 5 (1:1), Lapornik 8 (1:1), Macura 17 (1:2). Zadar: Carter 3, Marčinković 8, Jordano 10 (1:2), Vuković 15, Bursać 8, Junaković 9 (3:4), Buljan 4, Mavra 9 (7:8).

Krka je prišla do polovičnega regionalnega izkupička v prepričljivem slogu. Zadnjič je zaostajala z 9:10, nato pa se z energično igro trudila, da bi se ognila novi dramatični končnici. Pri tem sta ji šli na roko uspešnost pri skoku, ki ga je dobila kar s 40:18 in prevladovala pri točkah iz drugih akcij s 27:4, v prvem polčasu pa tudi natančnost pri metih za tri točke.

Pri slednjih sta v uvodnih 20 minutah izstopala veteran Rok Stipčević (3:4), ki od začetka sezone zadeva v velikem slogu, in 20-letni branilec Andrej Stavrov (3:5). Novinec v novomeški zasedbi, ki izhaja iz vrst kranjskega Triglava, pri katerem je bil lani prvi strelec moštva v DP, je že v četrtem nastopu v ligi NBA dosegel 20 točk. Z raznolikim naborom potez in drznostjo pa je hkrati napovedal, da še zdaleč ni rekel zadnje besede.

Damjanović: Ena lastovka ne prinese pomladi

Da so Novomeščani v 18. minuti vodili z 42:29, v drugem polčasu pa vešče odbili napade Zadrčanov in celo povišali prednost na 68:50, ima veliko zaslug tudi 21-letni in 211 cm visoki Jurij Macura. Ljubljančan je s 17 točkami krepko izboljšal svoj rekord v ligi ABA, v kateri je lani igral za FMP, pred tem pa tudi za Koper Primorsko in Mego, ob tem pa je zbral kar 16 skokov, po osem v napadu in obrambi.

Krkin trener Dalibor Damjanović ni skrival zadovoljstva: "Na začetku tekme smo bili nekoliko prestrašeni zaradi pomena tekme. Fantom sem rekel, da morajo Zadar prekositi z željo, borbenostjo in moštveni igri, da morajo biti močni kot pest, kar so tudi naredili. Upam, da Jurij in Andrej ne bosta poletela po dobri predstavi in mislila, da sta velika zvezdnika. Treba je delati naprej, ena lastovka ne prinese pomladi."

Cedevita Olimpija bo ob 21. uri gostovala pri Crveni zvezdi.