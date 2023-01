Vse boljši Ljubljančani podaljšali sijajen niz tudi v Srbiji

Košarkarji Cedevite Olimpije so vpisali jubilejno deseto zmago v ligi Aba, s katero so začasno skočili na prvo mesto lestvice (10-2). To je njihova sedma zaporedna zmaga v regionalnem tekmovanju; nazadnje so izgubili v začetku novembra doma proti FMP. Ljubljančani so proti ekipi iz spodnjega dela razpredelnice (3-10) zasluženo prišli do načrtovanih dveh točk, ponovoletno mini turnejo po Srbiji pa bodo zaključili 5. januarja z gostovanjem pri predzadnji ekipi lige Aba Borcu (3-10).

Vodili so vseh 40 minut

Jurica Golemac FOTO: Mega

Varovanci trenerjaso unovčili kakovost in raznovrstnost ter vodili vseh 40 minut. Že v prvi četrtini so si priigrali dvomestno prednost, ki so jo v nadaljevanju z zbrano in kolektivno igro brez težav zadržali. Od enajstih igralcev Cedevite Olimpije, ki so stopili na teren, se jih je deset vpisalo med strelce. Z 21 točkami sta izstopala(trojke 3:6, 9 podaj) in(trojke 3:6, 5 skokov), 12 jih je dodal(met iz igre 5:5), 11 pa(met iz igre 5:8, 5 skokov).

Mega - Cedevita Olimpija 82:96 (17:28, 40:50, 58:68) Dvorana Ranko Žeravica, gledalcev 350, sodniki Nikolić (Srbija), Dragojević (Črna gora), E. Javor (Slovenija). Mega: Rudan 6 (2:3), Uskoković 2 (2:2), Cazalon 22 (2:2), Đurišić 11 (5:6), Kovačević 5 (1:2), Cerovina 6, Rorie 21 (4:4), Grbović 6, Mušikić 3 (1:2); Cedevita Olimpija: Rebec 5, Ferrell 21 (2:2), Radović 2, Jeremić 3 (3:3), Alibegović 11, Murić 7, Mulalić 6, Adams 21 (6:6), Matković 12 (2:2), Omić 8 (0:1); prosti meti: Mega 17:21, Cedevita Olimpija 13:14; za tri: Mega 9:26 (Cazalon 4, Rorie 3, Cerovina), Cedevita Olimpija 11:26 (Adams 3, Ferrell 3, Mulalić 2, Alibegović, Murić, Rebec); osebne napake: Mega 20, Cedevita Olimpija 22.

Cedevita Olimpija se bo v Stožice vrnila 14. januarja proti Splitu, pred tem pa jo 11. januarja v evropskem pokalu čaka še gostovanje pri turškem Bursasporu.