Dušan Hauptman kot Ivo Daneu in Marko Milić

Košarkarski klub Cedevita Olimpija bo 29. januarja ob dvoboju 17. kroga lige Aba proti Budućnosti počastil kariero legendarnega košarkarja Dušana Hauptmana in upokojil dres nekdanjega kapetana zmajev s številko 10, so na spletni strani sporočili iz ljubljanskega kluba.

Dušan Hauptman je skoraj celotno kariero preživel v dresu ljubljanske Olimpije. V slovensko prestolnico se je iz Celja preselil leta 1982 in tam ostal vse do 1998.

V tem obdobju je osvojil sedem naslovov slovenskega državnega prvaka, šest naslovov slovenskega pokalnega prvaka ter dva naslova prvaka jugoslovanske druge državne lige.

Največji uspeh v dresu Smelta Olimpije je Hauptman doživel leta 1994, ko je ljubljanski kolektiv v Lozani osvojil naslov prvaka evropskih pokalnih zmagovalcev.

Hauptman je v sezoni 1993/94 na 14 tekmah v tekmovanju v povprečju dosegal 20,5 točke na tekmo in bil najboljši strelec ljubljanskega kolektiva. V velikem finalu s Taugresom je dosegel 27 točk in bil skupaj z Romanom Horvatom najbolj zaslužen za veliko slavje Smelta Olimpije.

Z ljubljansko zasedbo je osvojil tudi tretje mesto na zaključnem turnirju četverice takratne evrolige v Rimu leta 1997. Na dvoboju za končno tretje mesto z Asvelom je bil eden od petih košarkarjev ljubljanskega kolektiva z dvomestnim številom točk, tekmo je sklenil z 12 točkami.

»Ob omembi imena Dušan Hauptman vsak najprej pomisli na popoln met, ki je vrsto let rešetal mrežice tekmecev ljubljanskih košarkarjev. Naslednja misel je zagotovo majica pod dresom, ki jo je Hauptman zaradi prepovedi sčasoma moral prenehati nositi, a mu je vsa ta leta prinašala srečo,« so zapisali na spletni strani Cedevite Olimpija.

Dres s številko 10 bodo v nedeljo, 29. januarja, pod strop dvorane v Stožicah dvignili ob bok številki 13 Iva Daneua in številki 12 Marka Milića.

»Ko sem izvedel, da je vodstvo Cedevite Olimpije na pobudo mojih bivših soigralcev sprejelo idejo o upokojitvi mojega dresa, sem bil presenečen in hkrati vesel, da so prepoznali mojih 16 sezon igranja v ljubljanskem klubu ter še pet let dela kot športni direktor in trener ekip mlajših starostnih kategorij,« je ob tem dejal Hauptman.

»Veliko čast bi zato zelo rad doživel s čim večjim številom mojih bivših soigralcev v ljubljanskem klubu, saj so tudi oni na nek način pripomogli k temu slovesnemu dogodku,« je še o prihajajoči slovesnosti dejal zdaj 62-letni nekdanji košarkar.

Dodal je, da Cedevita Olimpija ponovno postaja velik klub, tako v organizacijskem kot tudi v športnem smislu, ter upa, da bo kmalu v Stožicah spet lahko užival ter navijal za Cedevito Olimpijo v evroligi.

Od igranja košarke se je Hauptman poslovil 9. septembra 1998 v Tivoliju proti Ciboni. Pet let je v klubu preživel tudi kot športni direktor in trener ekip mlajših starostnih kategorij, kot trener pa se je kasneje preizkusil tudi v Kopru, Zagorju in Šoštanju.