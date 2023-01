Tudi po novem letu želijo ohraniti stik s Partizanom

V nadaljevanju preberite:

V evropskem pokalu so košarkarji Cedevite Olimpije že dokončali »prvi polčas« in kljub grenkim občutkom zaradi sedmih porazov v devetih nastopih zaostali le za eno zmago za lanskim iztržkom ob polovici tekmovanja. Zdaj se bližajo vmesnemu času še v ligi ABA, v kateri jim kaže precej bolje. Klonili so zgolj dvakrat, bero pa bi lahko oplemenitili v prvih dneh novega leta proti srbskima tekmecema z dna lestvice.

Ljubljančani bodo v ponedeljek točno opoldne gostovali v Beogradu pri Megi, v četrtek pa se bodo v Čačku udarili še z Borcem. Njihov trener Jurica Golemac vztraja, da mora biti zadovoljen z dosedanjim izkupičkom, zakaj? Kateri poraz najbolj obžaluje? Iskal je okrepitev, zadovoljiti pa se je moral z notranjimi rezervami, katerimi?