Navijačem podarili privlačno igro in stotico, naslednji cilj znan

V nadaljevanju preberite:

Približno dva tisoč podpornikov ljubljanske košarke, kolikor se jih je zbralo pod Rožnikom, je prišlo na svoj račun v dvoboju med Cedevito Olimpijo in Mornarjem (100:79). Zeleno-beli so v Tivoliju igrali navdahnjeno, učinkovito in ravno dovolj dobro, da so brez težav zmleli opazno preslabi Mornar in se zavihteli tik pod vrh lige Aba.

Olimpija je bila za razred boljša od Mornarja, ob učinkovitem sodelovanju med njenimi igralci je bila opazna tudi večja kakovost gostiteljev, ki lahko upravičeno pričakujejo veliko od naslednjih izzivov v ligi Aba in evropskem pokalu.