Mornar le nova postaja v sijajnem nizu Ljubljančanov?

Privrženci košarke v metropoli pričakujejo drevi (19) nov uspeh Cedevite Olimpije, potem ko se bodo zeleno-beli v ligi ABA pomerili z Mornarjem. Ljubljančani so namreč ujeli pravi ritem, začeli so zmagovati v nizu, zmleli so tudi vodilni ekipi v tem tekmovanju in evropskem pokalu, zato v Tivoliju pričakujejo Črnogorce upravičeno samozavestno.