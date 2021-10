Zapravljivi košarkarji še povečujejo izgubo

Katalonski športni kolektiv FC Barcelona nima le zapravljive nogometne sekcije, temveč še bolj zapravljivo košarkarsko. Medtem ko nogometna niža stroške, jih druga povečuje. Oblikovalci proračuna so razkrili, da za novo sezono predvidevajo še večjo izgubo, kot je bila v minuli. Izguba naj bi znašala 27.4 milijona evrov, kar je za 1,4 več.



Proračun za celotno košarkarsko sekcijo znaša 36 milijonov, čeprav so so odrekli nekaterim dragim igralcem, kot so Adam Hanga, ki je odšel v Real Madrid, Victor Claver, ki je prestopil k Valencii, Leandro Bolmaro, ki je izbral NBA. Toda iz evropskega prvaka Efesa so pripeljali Sertaca Sanlija, dodali pa so mu še Nigela Hayesa, obetavnega Rokasa Jokubaitisa in Argentinca iz Reala Nicolasa Laprovittolo.



Načrtovalci plačne politike upajo, da bodo stroške znižali na račun plač, toda naleteli so na močan odpor igralcev, ki se se sprašujejo, zakaj od njih zahtevajo zmanjšanje, medtem ko prihajajo novi vrhunski igralci. Že od prej imajo v slačilnici tudi motečega košarkarja, ki je s svojo plačo sprožil nelagodje med igralci. Nikola Mirotić je s štirimi milijoni evrov neto najbolje plačani igralec v Evropi, kar pomeni, da klub ob plačilu vseh davkov zanj plačuje osem milijonov €. Povrhu je Črnogorec s španskim potnim listom zavrnil 25-odstotno znižanje plače.

