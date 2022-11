Zmaji drugič v sezoni povezali dve zmagi v ligi ABA

Cedevita Olimpija je zabeležila peto zmago v ligi ABA, tretjo v zadnjih štirih nastopih, in se ob tekmi manj pomaknila v zgornji del lestvice. V Tivoliju je premagala Zadar s 97:79 in ga tudi prehitela na lestvici. Poleg zmage je za Ljubljančane razveseljivo, da se je ekipi na parketu pridružil 21-letni hrvaški reprezentant Karlo Matković, ki je bil vse od prihoda v Ljubljano na začetku sezone na seznamu poškodovanih. V 16 minutah je dosegel 12 točk in dokazal, da bo pomemben faktor v nadaljevanju sezone.

Cedevita Olimpija : Zadar 97:79 (21:14, 48:34, 69:55) Dvorana Tivoli, gledalcev 1000, sodniki: Obrknežević, Arsenijević, Vesković (vsi Srbija). Cedevita Olimpija: Rebec 5 (0:2), Ferrell 22, Jeremić 11 (5:6), Alibegović 14, Murić 8 (2:2), Mulalić 9, Adams 8 (3:3), Matković 12 (2:4), Omić 8. Zadar: Davis 5 (1:1), Jordano 10 (2:2), Žganec 11 (1:1), Čampara 6 (1:2), Lakić 3 (3:4), Drežnjak 15 (5:8), Božić 10 (2:3), Ramljak 11 (2:3), Šantelj 8. Prosti meti: Cedevita Olimpija 12:17, Zadar 17:24. Met za tri točke: Cedevita Olimpija 13:36 (Mulalić 3, Ferrell 2, Jeremić 2, Alibegović 2, Murić 2, Adams, Rebec), Zadar 8:34 (Šantelj 2, Žganec 2, Jordano 2, Čampara, Ramljak). Osebne napake: Cedevita Olimpija 23, Zadar 17. Pet osebnih: /.

Cedevita Olimpija je zasluženo prišla do zmage, saj je bilo veliko bolj motivirana od tekmeca, predvsem pa je imela v prvem polčasu razigranega Yogija Ferrella, v nadaljevanju pa se mu je priključila še večina ostalih igralcev. Ferrell je v prvem delu dosegel 18 točk ob metu 6:7 za dve točki in 2:3 za tri točke, posledično pa je Cedevita Olimpija na odmor odšla s 14 točkami prednosti.

V drugem delu Zadar niti za trenutek ni ogrozil zmage domačih, pri katerih je Amar Alibegović zbral 14 točk, Matković je zadel vseh pet metov iz igre, Marko Jeremić pa je dosegel 11 točk. Cedevita Olimpija bo v prihodnjem tednu obe tekmi igrala v gosteh; v sredo v evropskem pokalu bo gostovala v Litvi pri Panevežysu, v soboto pa v Zagrebu pri Ciboni.