Dragić napovedal slovo po euru in komentiral tudi Dončića

Slovenski košarkar Zoran Dragić napoveduje slovo od slovenske košarkarske reprezentance. Košarkar, ki bo poleti dopolnil 36 let, je v intervjuju za bosansko-hercegovski medij Meridiansport napovedal, da bo zadnjič za izbrano vrsto Slovenije igral na letošnjem evropskem prvenstvu.

»Mislim, da je to moje zadnje leto v reprezentanci. Bilo bi lepo, če bi se poslovil po eurobasketu. Vedno mi je bilo v čast igrati za Slovenijo, naredil bom vse, kar bo v mojih močeh, po mojem mnenju pa bo nato nastopil čas za nove igralce,« je izjavil košarkar španskega Bilbaa za Meridiansport.

Obožuje čevapčiče

Slovenija bo na euru računala tudi na Luko Dončića, kar je komentiral tudi Dragić. »Luka je zatrdil, da je vedno na voljo Sloveniji, če mu tega ne bodo preprečile poškodbe. To vemo vsi v reprezentanci in lepo je slišati, če eden najboljših košarkarjev na svetu rad igra za Slovenijo,« je dodal Zoran Dragić, ki je spregovoril tudi o pogostih obiskih BiH, kamor rad zahaja tudi z bratom Goranom, in odgovoril tudi na vprašanje o najljubši hrani.

Goran Dragić med lansko dobrodelno tekmo v Stožicah. FOTO: Jože Suhadolnik

»Vedno mi je lepo priti v BiH. Lansko leto sem bil v Mrkonjić Gradu, Banja Luki ... To je zame dopust. Počutim se kot doma, lepo je. Prihajali smo vsako leto, ko so bili stari starši še živi. Imamo hišo v Zvorniku. Tam ni nikogar, ampak moj stric se bo vrnil tja in potem bomo vzeli svoje otroke. Da ne pozabimo ... Obožujem vse – čevapčiče, svinjino, jagnjetino, našo hrano torej, mastne stvari (smeh). V Bosni je vse sproščeno, ljudje se radi družijo. Pri glasbi mi zadostujeta harmonika in narodni pevec.«