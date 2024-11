Vozovnico za EP lovijo predvsem mladi, ne le reprezentanca

V nadaljevanju preberite:

Najboljši slovenski košarkarji so se v ponedeljek popoldne zbrali v Kopru, kjer so začeli novembrsko pot, ki jih prek Portugalske vodi na evropsko prvenstvo. A ne vsi, zaradi razmerja moči v košarkarskem svetu in nekaterih poškodb bo selektor Aleksander Sekulić pogrešal nekatere udarne adute, a ima Slovenija kljub temu dovolj kakovostno zasedbo, da upraviči vlogo favorita in z dvema zmagama nad Portugalsko potrdi nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto.

V dvorani Bonifika je Sekulić pozdravil 15 reprezentantov, a na prvem treningu zaradi napornega ritma tekem in dolgih potovanj na slovensko Obalo vsi še niso sodelovali v polnem obsegu. Zraven ni niti Luke Dončića, Vlatka Čančarja in Žige Samarja, saj liga NBA in evroliga zaradi evropskih kvalifikacij ne prekinjata tekmovalnega sporeda. Zaradi lažje poškodbe tokrat manjka še Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat pa je ravno podpisal pogodbo z Dijonom in ni dobil zelene luči delodajalca, da bi prišel na zbor.

»Zaradi različnih razlogov nismo sestavili najmočnejše reprezentance, ki nam je ta trenutek na voljo, a imamo dovolj širok kader, da si lahko privoščimo manjše spremembe. Cilj je jasen, obe tekmi si želimo končati s pozitivnim izkupičkom,« je Sekulić potrdil, da proti Portugalski ne sme biti presenečenja. Tokrat bo reprezentanca igrala brez naturaliziranega košarkarja, Jordan Morgan je ravno odšel v Korejo, Josh Nebo je poškodovan (in igra za evroligaški Milano), Mike Tobey pa tokrat ne bo sodeloval s Slovenijo, a vrat reprezentanci kljub poletni »košarici« ni zaprl, februarja bo znova pripravljen biti zraven.