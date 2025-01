Dragićevo slovo, dodatek za upokojence in gotovina v sefu gradbenega barona

Konec leta je priložnost za sezname, preglede, različne inventure – tudi za pregled najbolj branih člankov. Za vsak mesec v letu smo tudi letos izpostavili tri članke, ki so vzbudili največ pozornosti bralk in bralcev naše digitalne platforme. Na mesec objavimo približno 2500 člankov.

Najbolj brana zgodba letošnjega leta na Delovi spletni strani je bila povezana s športnim slovesom enega najboljših slovenskih športnikov Gorana Dragića. Avgusta je imel v Stožicah poslovilno tekmo, na katero je privabil košarkarska imena z vsega sveta. Nepozabni spektakel je po medijih, tudi v Delu in na spletni strani delo.si odmeval še dolgo.

Bralke in bralce pa je najbolj pritegnila zgodba novinarja naše športne redakcije Mihe Šimnovca o tem, kako so vidno ganjenega Dragića zadnje tri minute na parketu ljubljanske dvorane zlomile in katero prošnjo oziroma izziv ljubljanskega župana Zorana Jankovića je športnik takoj in odločno zavrnil.

Ob tekstu o košarkarskem slovesu Gorana Dragića je bila najbolj brana zgodba leta intervju novinarja Lucijana Zalokarja z igralko Mileno Zupančič. Z ikono slovenskega filma in gledališča sta se pogovarjala o igralski inteligenci, izgubi najbližjih, pravi in lažni modernosti ter življenju v Bohinjski Beli.

Januarja odmeval novi obvezni zdravstveni prispevek

Januarsko najbolj brano zgodbo je napisala naša nekdanja novinarka Milena Zupanič. Februarja je bil od plač in pokojnin prvič odtegnjenih 35 evrov za novi obvezni zdravstveni prispevek, je pisala. Sedemnajst tisoč zavezancev, ki so ZZZS dolžni več kot 161 evrov, je prejelo obvestilo, naj dolg poravnajo, sicer bodo ostali brez pravic.

Februar in sef padlega mogotca

Jeseni 2015 se je začel osebni stečaj zdaj pokojnega Ivana Zidarja, direktorja in lastnika SCT, nekoč največjega gradbenega podjetja. Zidar je nepremično premoženje prepisal na družinske člane, veliko denarja pa je preprosto poniknilo. A stečajnemu upravitelju je nepremičnine in tudi nekaj denarja uspelo vrniti v stečajno maso, februarja letos pa so zajeten kup gotovine našli še v Zidarjevem sefu.

Marčevska zgodba o pokojnini največjega osmoljenca

Gospodarske teme so na Delovi spletni strani vedno zelo dobro brane. Marca lani je največ pozornosti bralk in bralcev dosegel članek o osmoljencu, ki so mu pokojnino znižali za 320 evrov. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je leta 2023 namreč opravil revizijo več kot pet tisoč odločb o priznani pravici do starostne pokojnine, prejel je tudi 502 pritožbi.

Revizija je razkrila napake v manj kot odstotku odločb, najslabše pa jo je odnesel upokojenec, ki so mu sprva izračunano pokojnino znižali za več kot 300 evrov na mesec.

Podobno število ogledov je marca zabeležil tudi intervju s smučarskim skakalcem Petrom Prevcem, ki je mesec dni pred tem sporočil, da zaključuje svojo skakalno kariero. Ob tem je šampion v intervjuju razkril marsikaj zanimivega o svoji izjemni karieri, najsrečnejših trenutkih, razočaranjih, trenerjih, družini, prihodnosti slovenskih skokov in svoji zadnji tekmi v Planici.

Podjetje »rajskih« fantov

Novinar Aleksandar Lukić je aprila lani pisal o podjetju T7U, ki je od države do tedaj prejelo več kot sedem milijonov evrov. Samo med epidemijo covida je družbi z omejeno odgovornostjo, javnosti bolj znani pod prejšnjim imenom Majbert Pharm, uspelo pridobiti polovico tega zneska.

Podjetju, ki so ga nekoč vodili fantje z rajskih otokov, nekateri med njimi vpleteni tudi v piramidne kriptoposle (zaradi česar se jih je prijel vzdevek kriptopiramidaši), je grozilo, da bo izbrisano iz sodnega registra.

Majski »nesojeni milijonar«

Radovan Šetina je prepričan, da je leta 2022 vplačal dobitno kombinacijo. Za to, da mu glavni dobitek ni bil izplačan, naj bi bili, je trdil, krivi na Loteriji Slovenije. Od nje je maja lani na ljubljanskem okrožnem sodišču zahteval 107.896.780 evrov. Očital ji »dvomljivo ravnanje« v igri eurojackpot. Zgodba o nesojenem milijonarju je bila najbolj brana zgodba v lanskem maju. Kakšne razloge za tožbo je navajal?

Dodatek za upokojence

Novinarka Barbara Hočevar pogosto poroča o temah, ki zadevajo upokojence. Junija lani je na spletni strani delo.si odmeval njen članek o dodatkih za upokojence, ki naj ne bi bili več določeni po razredih, ampak linearno. Izhodišča za pokojninsko reformo so tedaj predvidevala nov način usklajevanja.

Tako bela knjiga o pokojninah iz leta 2017, ki je podlaga reforme, kot analiza slovenskega pokojninskega sistema, ki sta ga pripravila OECD in evropska komisija, sta priporočali ukinitev letnega dodatka oziroma njegovo izločitev iz pokojninskega sistema, saj gre za socialni korektiv, ki ni povezan z vplačanimi prispevki, je v članku zapisala novinarka.

Luksuzne torbice, ne tako luksuzna realnost

Diorjeve torbice so sinonim za luksuz, vrhunec umetelne izdelave. Lastništvo ene izmed teh torbic lahko pomeni izpolnitev sanj, povečanje samozavesti in ugleda. Toda italijanske preiskave so pokazale, da se za svetlečo zunanjostjo sanjske podobe skriva temačna resnica.

Eden najbolj branih člankov julija lani je bil prispevek o proizvodnih stroških Diorjevih torbic. Ti znašajo 52 evrov, medtem ko je treba v trgovini za luksuzni artikel plačati 2571 evrov.

Tik za zgodbo o Diorjevih torbicah je bil članek o povračilu obveznega zdravstvenega prispevka, ki je bilo izplačano 22. julija. Upravičenci so bile osebe, ki so prispevek lani plačevale in obenem prejemale denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek.

Slovo zlatega kapetana

Avgusta je bil najbolj bran tekst o poslovilni tekmi košarkarja Gorana Dragića. Zlati slovenski kapetan je v velikem slogu sklenil bogato košarkarsko pot.

Ekshibicijsko tekmo so prireditelji dobro popestrili z glasbenimi vložki, plesom originalne zasedbe Zmajčic, bratskim obračunom ena na ena med Goranom in Zoranom Dragićem, ki ga je dobil »slavljenec«, nogometno tekmo med obema ekipama, v kateri je bila uspešnejša zasedba Luke Dončića, ki je vodila tudi večino dvoboja pod obroči.

Tekmecem je vodstvo in zmago prepustila šele v zadnji četrtini, ko so vidno ganjenemu »Gogiju« iz Kosez ob bratu »Zokiju« tri minute pred koncem na pomoč priskočili oče Marinko ter sin Mateo in nečak Marko. Kakšno Jankovićevo povabilo je torej Goran Dragić zavrnil?

Gogijevi ekipi sta do zmage pomagala tudi njegov sin Mateo in Boban Marjanović iz ekipe Luke Dončića. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Septembrski stanovanjski rekorder

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) sodi v skupino davki na nepremičnine, ki v strukturi javnofinančnih prihodkov predstavlja le 1,2-odstotni delež. Iz NUSZ so lastniki in najemniki plačali 272,2 milijona evrov.

Zakon, ki uredi obdavčitev nepremičnin, je – če obstaja politična volja – mogoče napisati v nekaj dneh, izpiliti pa v nekaj tednih. Koga bo bolela glava, se je v najbolj branem tekstu meseca septembra spraševala Delova nekdanja novinarka Suzana Kos.

Bernarda Žarn oktobra prisedla kot Sovoznica

Bernarda Žarn je že več let eden najprepoznavnejših obrazov nacionalne televizije. Kariero je začela leta 1997, ko je kot mlada voditeljica prvič stopila pred kamere. »Zelo dobro se spomnim začetkov, ko sem bila polna strahu in navdušenja,« se spominja. »A televizija me je potegnila vase in hitro sem ugotovila, da je to nekaj, kar želim početi vse življenje.«

V podkastu Sovoznik, ki je bil eden najbolj branih tekstov meseca oktobra, je televizijska voditeljica in strastna bralka razkrila globlje plati poklica, ki segajo onkraj tipične vloge voditeljice in izražajo predano poslanstvo televiziji.

Igralska ikona je osvojila november

Ob omembi Milene Zupančič redko kdo ne ve, o kom je govora. Gledališka ikona je v intervjuju za Nedelo dejala med drugim tudi tole: »Večkrat slišim, da o različnih idejah razpredajo kot o izvirnih in novih, sama pa zelo dobro vem, da so ravno te ideje vsebovale predstave, ki sem jih videla pred petdesetimi leti.«

»Njena hiša stoji na robu vasi in na prvi pogled deluje podeželsko šik; lastničina ljubezen do rastlin je več kot očitna. Ko mi je tistega sivega torka razkazala sprejemno sobo, se je malodane v zadregi opravičevala, da med številnimi osebnimi fotografijami in slikami, ki visijo po stenah, najbolj izstopa njen portret ob podelitvi Prešernove nagrade; kot bi se v njej tepli dve prepričanji, da je skromnost čednost in da je treba biti realist – in realnost njene kariere je vse prej kot skromna,« je zapisal novinar Lucijan Zalokar.

Decembrski Plečnik

V začetku decembra je marsikoga presenetil preobrat v zadevi Plečnikov stadion. Vrhovno sodišče je namreč razveljavilo odločitvi nižjih sodišč glede zemljišča ob Fondovem naselju.

Tako bo moralo okrajno sodišče ponovno odločati o tem, ali zemljišče med Plečnikovim stadionom in Fondovimi bloki velja za pripadajoče zemljišče lastnikov naselja ali pa je njegova lastnica ljubljanska občina.