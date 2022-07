100 milijonov evrov: Barcelona skočila na 3. mesto

Potem ko je bilo nogometnemu Münchnu že dolgo jasno, da Roberta Lewandowskega ne bo več v Bayernovem dresu, včeraj pa so nato tudi uradno na Bavarskem potrdili njegovo selitev v Barcelono, se zdaj privrženci katalonskega velikana že veselijo prihoda odličnega napadalca.

Čez noč so se apetiti modro-rdečih pred sezono zvišali, namesto denarne krize, v katero je klub zabredel, so nekaj dobrih poslovnih potez pri klubu ovrednotili tudi z okrepitvami na igrišču. Prihod poljskega zvezdnika za 50 milijonov evrov predstavlja polovico skupnega zneska, kolikor ga je Barcelona doslej v tem poletju namenila okrepitvam.

In tako je zdaj na evropskem zemljevidu že na 3. mestu, pred njo sta le Manchester City (108 milijonov; Hallandov prihod 60 milijonov) in Leeds United (105). Sledijo: Arsenal 97, Chelsea 94, Tottenham 87, Dortmund 86, Liverpool 85, Real Madrid 80 in PSG 79.