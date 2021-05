23 izbrancev med domačo elito

Sindikat profesionalnih nogometašev Slovenije (Spins) je objavil seznam 23 nominirancev za 17. izbor najboljšega nogometaša in najboljše enajsterice iztekajoče sezone v prvi slovenski nogometni ligi, na katero je sicer vnovič močno vplivala pandemija novega koronavirusa.



Nogometaši 1. SNL, trenerji in strokovna javnost so v preteklih dneh že oddali svoj glas, navaja Spins in dodaja, da ožji izbor najboljših nogometašev in trenerja sezone še vedno poteka na spletni strani https://spins11.si in se bo za javnost oziroma navijače končal v petek ob 12. uri.



Nominirance za najboljšega nogometaša in najboljšega mladega nogometaša sezone 2020/2021 bo Spins objavil v petek, prav tako ob 12. uri.



Seznam – vratarji: Igor Vekić (NK Bravo), Matko Obradović (NŠ Mura), Žiga Frelih (NK Olimpija); branilci:David Brekalo (NK Bravo), Andraž Žinič (NK Domžale), Damjan Vuklišević (NK Domžale), Žan Zaletel (NK Celje), Žiga Kous (NŠ Mura), Sven Šoštarič Karič (NK Domžale), Žan Karničnik (NŠ Mura), Uroš Korun (NK Olimpija); vezisti: Đorđe Ivanović (NK Olimpija), Timi Max Elšnik (NK Olimpija), Jan Repas (NK Maribor), Luka Bobičanec (NŠ Mura), Senijad Ibričić (NK Domžale), Nino Kouter (NŠ Mura); napadalci: Nardin Mulahusejnović (FC Koper), Mustafa Nukić (NK Bravo), Jan Mlakar (NK Maribor), Andres Vombergar (NK Olimpija), Dario Kolobarić (NK Domžale), Arnel Jakupović (NK Domžale); trener sezone: Dejan Grabić (NK Bravo), Ante Šimundža (NŠ Mura), Dejan Djuranović (NK Domžale).

