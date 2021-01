Absurd neodvisnosti, Baski si goreče želijo kraljevi pokal

1984

je leto, ko je Athletic Bilbao zadnjič osvojil dvojno krono, prvenstvo in kraljevi pokal

Mlačni levi

Barcelonin zvezdnik Lionel Messi je bil v finalu španskega superpokala prvič izključen v svoji klubski karieri. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Katalonce in Baske povezuje marsikaj. Oboji si srčno želijo neodvisnosti od Španije, v španski državljanski vojni so imeli istega sovražnika, povezuje pa jih tudi nogomet. V 21. kolu prvenstva, ki ga igrajo na Pirenejskem polotoku, pa ni portugalsko, se bosta namreč jutri na Camp Nouju udarila Barcelona in Athletic Bilbao. Ta je 17. januarja v finalu španskega superpokala v Sevilli ugnal prav Barço in po šestih letih le osvojil eno od lovorik, tudi predzadnja je bila superpokalna.Athletic Bilbao je bil sicer španski prvak osemkrat, 23-krat se je okitil s kraljevim pokalom, obe kroni pa imata enako letnico, ko je slavil klub, ki je baskovski ponos. Namreč leta 1984. A že vrabci na vejah baskovskih dreves čivkajo in vedo, v čem je težava. Ob prostem prehodu nogometne delovne sile na stari celini so se tekmeci izjemno okrepili, Athletic pa domoljubno in moralno trdno prisega na zavezo, da v njegovih vrstah igrajo le baskovski nogometaši oziroma takšni, ki so rojeni v Baskiji, tudi francoski, ali vsaj v sosednji Navari.Tako bo imela ekipa iz Bilbaa kraljevi pokal priložnost dvigniti že v doglednem času, lanskega finala z Real Sociedadom oba baskovska kluba nista želela odigrati brez svojih navijačev. Ko jim bo dovoljeno na štadione, takrat se bodo Baski bratsko udarili za pokal španskega kralja. Narodna zavest ti da krila, krila pa ima zdaj kapetan Athletic Bilbaa, sploh odkar jenovi trener moštva. Muniain je znan kot nogometaš, ki lahko sam odloči tekmo, zadnji trenerpa je prednost dajal kolektivu. »Menim, da mu odgovarja nova vloga,« o njem pravi Marcelino.Barcelona se je po novem letu s štirimi zaporednimi zmagami vzdignila na razpredelnici, zdaj je tretja, deset točk in s tekmo več za vodilnim madridskim Atleticom. Ta jutri, seveda zna vratih, gostuje pri Cadizu. Nogometaši iz Bilbaa pa so mlačni na gostovanjih, v tej sezoni imajo zmago, tri neodločene izide in pet porazov. Blaugrana in rdeče-beli se bodo jutri soočili že tretjič v dobrih prav toliko tednih. Katalonski velikan je bil 6. januarja s 3:2 v ligaškem obračunu boljši v levjem brlogu San Mamesa,je zabil dvakrat, zato pa je bil argentinski zvezdnik v sklepnem dvoboju superpokala izključen prvič v svoji klubski karieri. Nič čudnega, da so bili živci tanki, Athletic je Barçi prizadejal edini poraz v zadnjih trinajstih srečanjih v vseh tekmovanjih.»Gremo tekmo po zmago, želimo si seveda zmanjšati zaostanek v točkah med nami in vodilnim klubom. Za kaj takšnega pa je treba zmagovati. Ko zmagajo, se igralci ne počutijo tako utrujene, kot bi bili sicer. Kajti pozitivni rezultati jim vlivajo veliko samozavesti. Nič drugače ne bo proti Athleticu,« prav nič ne filozofira trener Barcelone. Sta se pa tako katalonski kot baskovski klub med tednom po zaostankih z 0:1 le prebila v četrtfinale tekmovanja za španski pokal.