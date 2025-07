Adam Delius v skušnjavi, kdo bo plačal davek za polom po celi črti

Na Olimpijini spletni strani z velikim črkami, »sezonske vstopnice«, vabijo navijače. Trenutek ne bi mogel biti bolj neprimeren. Še njeni najbolj zagrizeni privrženci bi raje vrnili že kupljene vstopnico.

Davišnja polomija in konec sanj o vidni evropski sezoni v Almatiju je prišla nekoliko nenadejano. Poraz se od poraza razlikuje in Olimpijin proti kazahstanskemu prvaku Kairat (letos mineva okroglih 10 let od Mariborovega poraza v kvalifikacijah za LP proti Astani) v povratni tekmi 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov bo še nekaj časa močno odmeval med njenimi navijači. Tako nemočnih in porazno ubogih Ljubljančanov v domala vseh prvinah nogometne igre že dolgo ni bilo videti. V Kazahstanu ni zapravila le svojega težko priigranega ugleda, posledice bodo slej ko prej vidne tudi na drugih ravneh. Še najbolj v poslovnem delu.

Kako so igrali: 6 – Doffo, 5,5 – Blanco, Jelenković, Muhamedbegović, Agba, Dimitrovski, Diga, 5 – Pinto, Brest, Tamm, Kojić, Durdov, 4 – Lubej Fink; brez ocene: Urbančič, Pedreno.

Kairat še zdaleč ni bil tekmec »z drugega planeta« in je bil, navkljub dejstvu, da je v polni tekmovalni formi, premagljiv, toda v Olimpijinem nogometnem taboru so se močno ušteli. Za vsebinsko klavrnih 90 minut v Almatiju, za narekovanje forme, za taktične zablode, za zgrešeno izbiro enajstih igralcev in postavitev je največji krivec trener Jorge Simao. Za to, da se je znašel na napačnem mestu v nepravem trenutku in je imel na voljo novince zelo vprašljive kakovosti, pa bo moral pred predsednikom Adamom Deliusom polagati račune športni direktor Goran Boromisa. Preprosto si bo moral priznati, da je imel letos povsem ponesrečeno selekcijo. Del nje je tudi tragični fant kazahstanske polomije – vratar Gaj Lubej Fink.

Portugalec Jorge Simao je le mesec dni po ustoličenju na trenerskem stolčku Olimpije že doživel prvi veliki udarec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Morda je 48-letni Portugalec, naslednik Realovega »vojaka« Victorja Sancheza, dober trener, pedagog in teoretično vrhunsko podkovan, toda Olimpija na svoji razvojni poti, ki je imela že nastavke zglednega evropskega moštva, zdaj pa je naredila velik korak nazaj, potrebuje avtoritativnega vojskovodjo z izkušnjami zmagovanj in vodenja moštev na višjih ravneh. Nekoga, ki si bo s svojo držo takoj zaslužil spoštovanje in zaupanje igralcev ter tudi navijačev.

Olimpija na treningih potrebuje trenerja, na tekmah stratega. S prvim tekmovalno ne bo prišla daleč, z drugim bo vsaj dajala vtis moštva, ki je imel le nesrečo. Na vsak način ima z njim več možnosti, da se bo po najuspešnejši sezoni izognila še najslabši.

Olimpijini voditelji morajo ukrepati hitro in preudarno. Naslednji četrtek Olimpija v Stožicah v 2. kolu kvalifikacij začenja lov za uvrstitev v tretjo zaporedno konferenčno ligo. Še prej, konec tega tedna, pa jo čaka ligaški štart.