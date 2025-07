Olimpijino barko potaplja nespretni vratar

Po prvih 90 minutah v Stožicah in razpleta brez zmagovalca (1:1) je trener Olimpije Jorge Simao za povratni dvoboj 1. kola kvalifikacij za nogometno ligo prvakov, ki se bo začela ob 17. uri v Almatiju, opravil le eno spremembo v začetni enajsterici. V vlogi rezervista bo najdražja okrepitev Dimitar Mitrovski, ki se še ni ujel z novim okoljem po prihodu iz Varaždina. V udarni enajsterici ga bo zamenjal mladi reprezentant Dino Kojić.

Glasna dobrodošlica domačih navijačev pred hotelom, v katerem so bivali Ljubljančanom, je napovedala peklensko tekmo. Na štadionu se je zbralo približno 20.000 navijačev. Trenutno temperatura v Almatiju je 33 stopinj Celzija.

Slovenski prvaki so bili v Ljubljani premočni, toda nekonkretni in na trenutke še neuigrani. »Bolje moramo preprečevati nasprotne napade,« je Simao opozoril na del igre, v katerem odziv ni bil najboljši, in bo moral biti boljši v današnji tekmi, ki lahko usodno vpliva na nadaljevanje sezone. Z napredovanjem bi bili Ljubljančani korak bliže tretji zaporedni evropski jeseni, a tudi z izpadom bi imeli še možnost popravka: uvrstili bi se v 2. kolo kvalifikacij za konferenčno ligo.

Dva gola zaostanka in dve menjavi

Kot v najhujših morah se je začela Olimpijina kazahstanska nogometna bitka. V peti minuti je že zaostajala, strelca Jorginha je nagradil ljubljanski vratar Gaj Lubej Fink. Po ne prav močnem strelu z glavo je slabo ocenil let žoge, ki se je pred njim visoko odbila in zletela preko njegovih rok. Gostitelji so dobili, kar so želeli, za Ljubljančane pa so se začele težave. Kazahstancev nogomet ni več pretirano zanimal, postavil se je v obrambni gard in z disciplinirano igro povsem onemogočil goste, ki so bili povsem razglašeni. Bili so brez rešitve. Toda ljubljanskih težav še ni bilo konec. V 312. minuti je Lubej Fink podaril še eno žogo po nerodnem podajanju, Aleksander Mrjinskij pa je po bliskovitem odzivu brez težav premagal velikega osmoljenca v ljubljanskih vratih. Na mrk Ljubljančanov na igrišču se je še pred odmorom odzval trener Simao in z dvema menjavama potrdil, da je imel pri brodolomu zeleno-belih v prvem polčasu veliko vlogo.

Kairat – Olimpija 2:0 (Jorginho, 5., Mrjinskij 31.) – prva tekma 1:1

Kairat: Zaruckij; Mrinskij, Martinović, Sorokin, Machado; Topalov, Glazer, Kasabulat; Jorginho, Edmilson, Satpaev.

Olimpija: Lubej Fink; Diga, Jelenković, Muhamedbegović, Blanco; Doffo, Agba, Pinto (od 39. Durdov); Brest (od 39. Dimitrovski), Tamm, Kojić.