Brez vojskovodje bo že v Almatiju konec evropskih sanj

Prvih 90 minut v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov proti kazahstanskemu prvaku Kairatu je bilo neprepričljivih na moštveni ravni in tudi posamični. Toda Ljubljančani niso v izgubljenem položaju, tudi v torek v Almatiju, kamor se bo zeleno-bela nogometna posadka odpravila že v soboto, bodo imeli vse v svojih rokah. Gol v gosteh ni več prednost.

Vzdušje na delno zaprtih tribunah (zaradi Uefine kazni) v Stožicah je bilo prijetno, dobrih 5000 navijačev je bilo v boljši formi, a nogometni praktiki so že zastrigli z ušesi. Ali res lahko Olimpijin trener Jorge Simao stopi v velike čevlje Victorja Sancheza? Težko, nemogoče! Lukenj, odločitev in slabosti je bilo veliko, od izbire enajsterice in igralnih položajev do taktičnega pristopa, menjav igralcev ... Med najbolj nerazpoloženimi sta bili veliki okrepitvi.

Ni še konec, to je najpomembnejše izhodišče. »Možnosti so še 50-odstotne,« je bil realen tudi gosdujoči trener Rafael Urazbahtin, ki je obrambno taktiko pripravljal že nekaj tednov in imel na igrišču res disciplinirano moštvo. »Ki bo v Almatiju igralo drugače«, je prepričan Simao.