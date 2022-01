Afriško nogometno prvenstvo v primežu groženj z napadi

V nedeljo se bo v Kamerunu začelo 33. afriško nogometno prvenstvo, gostiteljica pa je v primežu strahu pred morebitnimi napadi oboroženih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti se bojijo, da bodo skušale vojaške skupine izkoristiti velik športni dogodek za lastne interese. Kako zagotoviti varnost v državi med mesec dni trajajočim afriškim pokalom, je glavno vprašanjem kamerunskih oblasti. Te si pred uvodno tekmo domače reprezentance proti Burkini Faso belijo glavo s separatistično milico na zahodu ter džihadističnimi napadalci na severu države.

Varnostne sile so v polni pripravljenosti na zahodu države, potem ko so oborožene skupine poslale številne grožnje reprezentancam v skupini F, v kateri bodo igrale Tunizija, Mali, Mavretanija in Gambija. Reprezentance imajo trening center v Buei, vroči točki separatističnih spopadov, dodaja AFP. V sredo je po informacijah francoske agencije v Limbeju, kjer bodo reprezentance igrale tekme v skupini F, odjeknila eksplozija. Oblasti so jo pripisale tamkajšnjim separatistom, ki so del manjšine z željo po odcepitve od države.

Skrbijo tudi aktivnosti džihadistov

Separatisti so po letih frustracij zaradi diskriminacije oktobra 2017 celo razglasili republiko Ambazonijo. Ta je domovanje britanskih južnih Kameruncev, ki so v državo prišli po osamosvojitvi izpod francoske vladavine leta 1960, piše AFP. V spopadih je doslej umrlo 3500 ljudi, več kot 700.000 pa jih je moralo zbežati od doma, medtem ko organizacije za človekove pravice opozarjajo na grozodejstva z obeh strani. Na skrajnem severu države oblasti skrbijo tudi aktivnosti džihadistov, ki se po informacijah varnostnih služb pripravljajo na napade bodisi v Yaoundeju, ekonomskem središču Douali ali na severu države, poroča AFP.

S tem želijo vzbuditi pozornost na krvave spopade, ki so se začeli z vojno med milicama Boko Harama ter islamske države v Afriki. Oblasti v državi na čelu z 88-letnim predsednikom Paulom Biyo opozarjajo, da bodo storile vse za varnost med afriškim prvenstvom, medtem ko nekateri menijo, da gre zgolj za medijsko kampanjo.

»Mislim, da džihadisti ne morejo zmotiti priprav na prvenstvo, razen z velikim napadom, a je to malo verjetno, saj je stadion, na katerem bo igrala skupina D v Garoui daleč od običajne lokacije njihovih operacij,« je zapisal Guibai Gatama, urednik časopisa L'Oeil du Sahel na severu države.

V skupini D bodo igrali Egipt, Nigerija, Sudan in Gvineja Bissau. Tokratno afriško prvenstvo, ki je bilo dvakrat prestavljeno zaradi pandemije novega koronavirusa bo na sporedu od 9. januarja do 6. februarja.