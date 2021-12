Agüero bo na novinarski konferenci sporočil, če se poslavlja

Že večkrat so se pojavila namigovanja, da bo moral zaradi težav s srcem Sergio Agüero pri 33 letih končati s kariero profesionalnega nogometaša. Več bo znanega v sredo, ko bo Agüero spregovoril na novinarski konferenci v Barceloni, kamor je prišel po desetletju nastopanja v dresu angleškega Manchester Cityja. Nekdanji član argentinskega Independienteja in španskega Atletico Madrida se je v Evropi uveljavil kot eden najboljših napadalcev, pri Man. Cityju pa je postal klubska legenda in najboljši strelec kluba vseh časov, preden se je letos brez odškodnine vrnil na Iberski polotok.

Na Camp Nouu, kjer bo Agüero najverjetneje potrdil, da končuje kariero, mu bo družbo delal tudi predsednik kluba Joan Laporta. Agüero je v tej sezoni odigral le pet tekem za Katalonce, ob oktobrskem remiju z Alavesom pa je začutil bolečine v prsih in predčasno končal z obračunom, po dodatnih pregledih pa so mu diagnosticirali aritmijo in napovedali najmanj trimesečno okrevanje.