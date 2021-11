Agüero morda že odigral zadnjo tekmo v karieri

Po tem, ko je Barcelona svojemu napadalcu Sergiu Agüeru po odkritih težavah z aritmijo napovedala zgolj trimesečno okrevanje, je Catalunya Radio poročal o diagnozi Argentinčevega kardiologa, ki naj ne bi bila spodbudna in pod vprašaj postavlja nadaljevanje kariere. Situacijo Agüera primerjajo s tisto, v kateri se je znašla norveška nogometašica Barce Caroline Graham Hansen, ki bo lahko z določenimi prilagoditvami nemoteno nadaljevala z nastopi, saj je njena aritmija benigna, medtem ko naj bi bilo zdravstveno stanje Agüera veliko bolj zapleteno. V Barceloni, za katero je odigral le pet tekem, so ga obiskali tudi zdravniki argentinske reprezentance.

Barcelona je glede zdravstvenega stanja zvezdniške okrepitve minulega prestopnega roka po oktobrski tekmi z Alavesom (1:1), ki jo je zapustil zaradi težav z dihanjem v reševalnem vozilu, zgolj zapisala, da bo 33-letni nogometaš »prestal pregled in terapije pri dr. Josepu Brugadi«, v naslednjih treh mesecih pa da se bodo na Camp Nouu odločili glede naslednjih korakov pri Argentinčevem okrevanju.

Legenda Manchester Cityja

Madridski športni časnik AS je na svoji spletni strani v petek zapisal, da obstaja »določen pesimizem« glede njegove kariere na najvišji ravni. Agüero, ki je v Evropo prišel iz argentinskega Independienteja, je najprej med letoma 2006 in 2011 nosil dres madridskega Atletica, nato pa se je začela desetletna etapa pri Manchester Cityju, v vrstah katerega je postal klubska legenda, najboljši strelec in nogometaš z največ osvojenimi lovorikami. Ne nazadnje je dosegel nepozaben gol v zadnjem kolu premier league, ki je v zadnjih sekundah domače tekme s Queens Park Rangers Cityju prinesel prvi državni naslov po letu 1968.

Po prihodu k Barceloni brez odškodnine se je poškodoval še pred prvim uradnim nastopom, nato pa po oktobrskem debiju odigral skupno pet tekem in dosegel en gol, in sicer ob domačem porazu na el clasicu z madridskim Realom.