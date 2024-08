Ajdovci še naprej brez doseženega zadetka

Nogometaši Primorja so v 3. kolu Prve lige Telemach v Novi Gorici izgubili proti Kopru z 0:2 (0:1). Primorje na začetku sezone še naprej niza poraze. Doživelo je tretjega zaporednega, prvega pa tudi v Novi Gorici, ki je začasno dom Ajdovcev. Izbranci Milana Anđelkovića imajo težave v napadu, še na tretji tekmi niso dosegli gola in so edina ekipa v ligi še brez doseženega zadetka.

Koprčani, ki so v prejšnjem kolu le enkrat streljali proti vratom Olimpije, so tokrat prišli do več priložnosti, izkoristili pa so dve za drugo zmago. V sodniškem dodatku prvega dela so prišli do vodstva. Svoj drugi zadetek v sezoni je dosegel branilec Felipe Curcio, ki je sprožil s 15 metrov.

V 78. minuti so si Ajdovci privoščili še usodno napako. Elias Telles je na svoji polovici izgubil žogo, odvzel mu jo je Ahmed Ankrah, podal do Petra Petriška, ta pa je nato matiral Gašperja Tratnika za 2:0.

Sosedski derbi Radomljam

V prvem obračunu 3. kola sta se v Domžalah pomerili domači ekipi. Tokrat so bili v vlogi gostiteljev Radomljani, ki so tako kot Domžalčani na sosedskem derbiju iskali sploh prve točke v sezoni. Po koncu so bili bolj zadovoljni pri Kalcer Radomljah, ki je kljub igralcu manj zmagalo.

V 18. minuti je po domžalskem kotu v kazenskem prostoru je ob posredovanju Uroša Koruna padel Daniel Offenbacher; sodnik Dejan Balažič se je po ogledu videoposnetka zaradi udarca s komolcem odločil za rdeči karton. Do gola pa so prišli nogometaši Radomelj. V 76. minuti je akcijo na levi strani začel Stjepan Davidović, žogo ukrotil pred zadnjo črto in jo ob neodločni domači obrambi poslal pred gol, kjer je bil na pravem mestu Nino Kukovec in jo s petih metrov z glavo poslal v mrežo.

Izidi 3. kola:

petek:

Kalcer Radomlje – Domžale 1:0 (Kukovec 76.)

sobota:

Primorje – Koper 0:2 (Curcio 45., Petriško 78.)

20.15 Mura – Celje

nedelja:

20.15 Maribor – Bravo

ponedeljek:

20.15 Olimpija - Nafta 1903