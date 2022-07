Albert Riera jo je ucvrl pred zelenimi zmaji

V nadaljevanju preberite:

»Letos bomo morali zavihati rokave, naslednje leto nas bo težko kdo premagal,« je predsednik Olimpije Adam Delius ostal »edini idiot, ki sedi tukaj,« kot je slikovito opisal svojo položaj. Nemec je spodobno preživel zasedo navijaške skupine Green Dragons, ki so z novinarske konference pregnali novega trenerja Alberta Riero, in se v nadaljevanju lotil neprijetnih tem, ki so ga, kar je treba priznati, ujele nepripravljenega ob prevzemu vajeti od Milana Mandarića. Kaže, da bo lahko le z veliko sreče, poguma in odločnosti poskušal rešiti, kar se da.