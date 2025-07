Albert Riera po zmagi nad Sabahom: Nismo še v tekmovalnem ritmu

Nogometaši Celja so včeraj kvalifikacije za evropsko ligo odprli z zmago proti azerbajdžanskemu pokalnemu prvaku Sabahu. Ta je povedel že v tretji minuti po zadetku Šafranka, a so Celjani hitro odgovorili, po asistenci novinca Danijela Šturma je zadel še en debitant v dresu grofov Franko Kovačević. Šafranka je bil nato po prekršku Juanja Nieta natančen še z bele točke.

Svit Sešlar je letos zapustil ekipo, prav tako sta odšla Tamar Svetlin in Aljoša Matko. Foto: NK Celje

Drugi polčas so Celjani začeli udarno, že v 48. minuti je bil po asistenci Nikite Iosifova za izenačenje znova natančen Kovačević. Zadetek za zmago je v tretji minuti sodnikovega dodatka dosegel rezervist Darko Hrka, bivši član Nafte. Lanski junaki konferenčne lige tako na domači stadion prihajajo s prednostjo in optimizmom, da se uvrstijo v drugi krog kvalifikacij drugega najkakovostnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Tudi trener celjske ekipe Albert Riera je bil po tekmi zadovoljen s predstavo svoje ekipe, ki je pred letošnjo sezono izgubila nekaj pomembnih igralcev: »Zadovoljen sem z idejami ter pristopom igralcev. Ne vem, kaj bo rekel trener nasprotnika, ampak mislim, da smo bili boljši. Rezultat niti ni tako pomemben, bolj pomembno je, da smo bili boljša ekipa.«

Na fotografiji Klemen Nemanič in Svit Sešlar, ki sta pred sezono zapustila knežje mesto. Prav tako sta odšla Tamar Svetlin in Aljoša Matko. Foto: Reuters

Španski strateg se zaveda, da bo na domačem stadionu prav tako zahtevno. Grofe še vedno pestijo iste težave kot v lanski sezoni, saj prejemajo veliko nepotrebnih zadetkov: »Kar si je Sabah ustvaril, si je ustvaril po naših napakah, zato jih moramo zmanjšati. Pozna se nam, da nismo še v tekmovalnem ritmu. Noge so težke in glava še ne dela, kot bi morala.«

»Ko sem bil mlad, je pred mojimi očmi napako storil Zinedine Zidane. Takrat sem si rekel, da če jo lahko on, potem jo lahko vsak. Lahko smo še boljši, a z vsemi novinci v naši ekipi potrebujemo še nekaj časa, da bomo na pravi ravni,« še dodaja. V Celju prihodnji četrtek si lahko obetamo novo zanimivo tekmo z veliko priložnostmi na obeh straneh: »Na povratni tekmi bomo imeli natančen načrt, prav ničesar ne bomo prepustili naključju.«

Predstavitev celjskega dresa za letošnjo sezono. Foto: Črt Piksi

Zadovoljen je bil tudi nad igro Darka Hrke, 25-letnega vezista, ki je lani igral za Nafto, v prvi slovenski ligi pa je debitiral tri leta nazaj z Gorico: »Nisem čarovnik, veliko je odvisno od samega igralca. Je v dobrem razpoloženju, želel si je igrati in pomagati. Zadel je za zmago, ampak bolj me veseli to, da so vsi igralci lačni dokazovanja in željni igre.Vsi se radi učijo, nihče ni odrinjen na stran.« Dodaja, da bo na domači tekmo v prvi postavi nekaj novih imen: »Danes bi lahko v začetni enajsterici zamenjal pet ali šest igralcev in to bom morda naredil naslednji teden. Čutim, da imam veliko različnih možnosti.«

Vseeno pa Albert Riera ni mogel iz svoje kože, tokrat je okrcal barve dresov: »Naši igralci so se po desetih minutah začeli pritoževati zaradi barve dresov. Oboji so bili oblečeni v temna oblačila.« Tudi sodnik, Daniyar Sakhi iz Kazahstana, mu ni bil po godu: »Izbira sodnika iz bližnjega Kazahstana ni primerna izbira. V redu je, če bo nam na povratni tekmi sodil sodnik iz Avstrije. Želim si, da je povsod pravično za oba kluba.«

Povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo bo v četrtek ob 20. uri na stadionu Z'Dežele v Celju.