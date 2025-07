Celjani po zasuku nasmejani domov

Slovenski pokalni zmagovalci iz knežjega mesta so na prvi tekmi uvodnega kola drugega najmočnejšega klubskega nogometnega tekmovanja na stari celini v predmestju azerbajdžanske prestolnice zmagali s 3:2. Odločilni gol je v izdihljajih tekme, v četrti minuti sodnikovega podaljška, dosegel rezervist Darko Hrka. Povratna tekma bo 17. julija v Celju.

Štajerska ekipa se bo v primeru skupne zmage proti Sabahu v naslednjem krogu pomerila z zmagovalko ciprsko-srbskega obračuna AIK Larnaka: Partizan Beograd, v primeru poraza pa se bo preselila v konferenčno ligo, kjer jo v drugem kolu čaka zmagovalec malteško-moldavskega dvoboja Birkirkara: Petrocub iz uvodnega kroga konferenčne lige.

Za Celjane se je tekma slabo začela. Že v tretji minuti so po kotu, ki ga je izvedel Anatolij Nurijev, prejeli gol, potem ko je po strelu z glavo zadel Pavol Šafranko. Gostje pa so se dobro odzvali po uvodnem šoku in le štiri minute kasneje tekmo postavili v začetno izhodišče. Po podaji Danijela Šturma je Franko Kovačević z natančnim strelom v desni spodnji kot domačega vratarja Staša Pokatilova izenačil na 1:1, ki ga je po ogledu posnetka potrdil tudi glavni sodnik iz Kazahstana Danijar Sakhi.

Franko Kovačević se je odrezal z goloma, FOTO: Nk Celje

V nadaljevanju je bilo razburljivo, v 18. minuti pa so Celjani znova pogledali v tekmečev hrbet. Španski branilec Juanjo Nieto je v svojem kazenskem prostoru zrušil enega od domačih igralcev, glavni sodnik pa je po ogledu posnetka pokazal na 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel strelec uvodnega domačega gola Šafranko.

Izbranci španskega stratega na celjski klopi Alberta Riere so sijajno odprli drugo polovico tekme, po lepi podaji Rusa Nikite Josifova je iz neposredne bližine svoj drugi gol na tekmi dosegel hrvaški napadalec Kovačević.

V zadnjem delu tekme sta oba trenerja opravila vseh pet menjav, pri tem pa je imel večji občutek pretkani Riera. V 90. minuti je v igro poslal svojega zadnjega aduta, njegov »joker« Hrka pa je po asistenci še enega rezervista Anomnachija Chidija štiri minute kasneje zabil zmagoviti gol za končno zmago s 3:2.