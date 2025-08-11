Šeško iz gledališča sanj na ameriški mundial

V Delovi Temi dneva preberite:

Čeprav bi pri Newcastlu zaslužil (precej) več, je Benjamin Šeško, ki je podpisal pogodbo do leta 2030, sprejel nižjo plačo in bo zaslužil 185.000 evrov na teden. Če bo Unitedu pomagal do vrnitve v ligo prvakov, se številka lahko povzpne na 230.000 evrov, torej bo na leto zaslužil od 9,6 do 12 milijonov evrov.

To je sicer precej manj, kot bo Dončić prejel pri LA Lakers, potem ko je pred dnevi podpisal triletno pogodbo za 138 milijonov dolarjev, manj tudi od reprezentančnega kolega Jana Oblaka, ki je z 21 milijoni evrov najbolje plačani pri madridskem Atleticu. Je pa že na ravni najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, čigar letna plača pri UAE z dodatki doseže deset milijonov evrov. Kapetan hokejistov LA Kings Anže Kopitar bo v verjetno zadnji sezoni v NHL prejel šest milijonov evrov, letna plača Primoža Rogliča pri Red Bullu je štiri milijone evrov ...