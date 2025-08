Isak nezaželen na sračjem pikniku; Howe: Vabilo si je treba prislužiti

Ko se je Benjamin Šeško odločil prestopiti k Manchester Unitedu in ne Newcastlu, se je zdelo, da je pokvaril načrte Liverpoola, ki je želel pripeljati Alexandra Isaka. Toda prihodnost švedskega napadalca pri »srakah« je še naprej zelo negotova. Danes so mu domnevno naročili, naj trenira ločeno od preostale ekipe, in ga tudi niso povabili na druženje z družinami nogometašev.

Petindvajsetletnika že nekaj časa povezujejo z rekordnim britanskim prestopom v Liverpool, potem ko ni sodeloval v Newcastlovih pripravah na novo sezono. Isak je izpustil potovanje v Singapur in Južno Korejo, sklicujoč se na manjšo poškodbo stegenske mišice, in je namesto tega odpotoval v Španijo, kjer je treniral pri svojem nekdanjem klubu Real Sociedadu.

Isak je blestel v dresu Newcastla. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Od takrat se je vrnil v Newcastle, vendar je Sky Sports poročal, da so Isaku naročili, naj trenira po tem, ko je preostala ekipa že odšla na piknik. »Pravico do treninga z nami si je treba zaslužiti. Mi smo Newcastle United,« je novinarjem povedal trener Eddie Howe. »Poskrbeli bomo, da si bo vsak igralec zaslužil pravico do treninga s skupino. Noben igralec ne more pričakovati, da bo slabo ravnal in normalno treniral.«

Medtem se je Newcastle sprijaznil, da ne bo dobil Šeška, in je že vrgel trnek proti Chelseajevemu napadalcu Nicolasu Jacksonu.

Liverpool je po poročanju medijev za Isaka ponudil 110 milijonov funtov (126 milijonov evrov), kar je Newcastle zavrnil, saj pričakuje bližje 150 milijonom funtov. Še ena velika ovira za kakršen koli dogovor so Newcastlove trenutne težave pri iskanju Isakovega naslednika. Šeško očitno odhaja v Manchester, neuspešni so bili tudi pogovori za Joaa Pedra, Huga Ekitikeja in Liama Delapa.

Eddie Howe in Alexander Isak sta se znašla na nasprotnih bregovih. FOTO: Lee Smith/Reuters

Liverpool je v tem prestopnem roku že zapravil več kot 250 milijonov funtov za Ekitikeja, Floriana Wirtza, Miloša Kerkeza in Jeremieja Frimponga. Vendar so rdeči tudi iztržili veliko denarja s prodajo Luisa Diaza, Jarella Quansaha, Caoimhina Kelleherja, Trenta Alexandra-Arnolda in Tylerja Mortona. Poleg tega je Darwin Nuñez blizu 46-milijonskega prestopa v savdski Al-Hilal, kar bi sprostilo dodatna sredstva in prostor v ekipi za novo ponudbo za Isaka.

Odkar se je Isak leta 2022 za 63 milijonov funtov pridružil Newcastlu, je na 109 nastopih dosegel 62 golov, vključno z zadetkom, ki je klubu marca v finalu ligaškega pokala proti Liverpoolu prinesel prvo domačo lovoriko po 70 letih.

Spomnimo, Isak in njegov rojak Viktor Gyökeres, ki ga je namesto Šeška izbral Arsenal, bo kmalu tekmec Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.