Wirtz: Prišel sem k enemu od treh največjih klubov

Angleški nogometni velikan Liverpool je potrdil podpis pogodbe z 22-letnim največjim zvezdnikom novega nemškega nogometnega vala Florianom Wirtzom, ki se seli iz Bayerna Leverkusna. Po poročanju britanskih in nemških medijev je prestopna cena ocenjena med 135 in 150 milijoni evrov, vključno z bonusi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sicer pa so ob uradnem potrdilu na klubski spletni strani Liverpoolfc.com objavili izjavo nemškega zvezdnika: »Končno se je to uresničilo, presrečen sem! Na to sem dolgo čakal in razmišljal o tem, da je zdaj napočil pravi čas za novi korak na moji športni poti. Seveda sem si želel k enemu od treh najboljših klubov na svetu in po mojem mnenju Liverpool sodi v ta razred.«

Omenjeni zneski, ki jih noben klub še ni potrdil, bi ofenzivnega vezista oziroma krilnega igralca postavili na tretje mesto najdražjih nogometnih prestopov v zgodovini, za Brazilcem Neymarjem (222 milijonov evrov iz Barcelone v PSG leta 2017) in Francozom Kylianom Mbappejem (180 milijonov evrov iz Monaca v PSG leta 2018).