Amorim: Rekli so mi, zdaj ali nikoli

Portugalski trener Ruben Amorim je razkril, da so mu vodilni pri Manchester Unitedu dali ultimat, ko so se pogovarjali o prestopu iz Sportinga sredi sezone.

Devetintridesetletni Amorim je bil včeraj tudi uradno imenovan za novega trenerja Uniteda, potem ko je v začetku tedna moral oditi Erik ten Hag. Portugalec je povedal, da so se zanj zanimali mnogi drugi klubi, ki so mu ponujali tudi trikrat višjo plačo, vendar je njegovo srce pripadalo Manchester Unitedu. Želel je sicer, da bi delo na Old Traffordu prevzel po koncu sezone, vendar 20-kratni angleški prvaki niso hoteli slišati o tem.

»Edino moje vprašanje je bilo, ali bi me lahko počakali do konca sezone, saj sem želel dokončati delo v Sportingu. Toda rekli so mi: 'zdaj ali nikoli'. Dali so mi tri dni za razmislek. Če bi zavrnil, ne bi dobil službe. Nisem hotel obžalovati zamujene priložnosti in sem privolil. United je bila od nekdaj moja želja,« je povedal Amorim, ki bo v Anglijo vzel ves strokovni štab Sportinga, kar je bil njegov edini pogoj.

V petek je Sporting, s katerim je osvojil dva naslova portugalskega prvaka, s 5:1 premagal Estralo in ima 10 zmag s prav toliko tekem. Dobro mu gre tudi v ligi prvakov. Navijači so mu dali stoječe ovacije ob koncu zadnje tekme. »Moja odločitev je bila, da zapustim Sporting, nihče me ni silil,« je dejal Amorim, ki bo novo ekipo prevzel 11. novembra, njegova prva tekma bo 24. t. m. pri Ipswichu po reprezentančnem premoru. Sporting je zanj prejel 11 milijonov odškodnine, kakor je pisalo v odkupni klavzuli.

Amorim se je poslovil od navijačev Sportinga. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

»V vsakem primeru bi zapustil Sporting po koncu sezone. To je bila težka odločitev, ki bo popolnoma spremenila moje življenje. Tukaj v Lizboni sem preživel najboljše obdobje svojega življenja. Manchester United pa je bil klub, ki sem ga želel.«

Manchester United je šele 14. v premier league, jutri ga čaka domači derbi s Chelseajem. Začasni trener je Ruud van Nistelrooy. Rdeči vragi so bili nazadnje angleški prvaki leta 2013, ko jih je še vodil legendarni Alex Ferguson. Odtej so billi njegovi čevlji preveliki za Davida Moyesa, Louisa van Gaala, Joseja Mourinha, Oleja Gunnarja Solskjærja in ten Haga. Vmes so ekipo začasno vodili še Ryan Giggs, Michael Carrick, Ralf Rangnick in zdaj van Nistelrooy.