Rdeče vrage bo prevzel portugalski strateg

Manchester United in Sporting sta se po trditvah dobro obveščenega Fabrizia Romana dogovorila o vseh podrobnostih glede prestopa trenerja Rubena Amorima na Old Trafford.

Portugalec, ki je bil v zadnjih dveh sezonah prvak s Sportingom in mu gre dobro tudi v ligi prvakov, bo na klopi rdečih vragov debitiral 24. novembra proti Ipswichu. Do 11. novembra in reprezentančnega premora bo ekipo začasno vodil Ruud van Nistelrooy.

Amorim, star komaj 39 let, je podpisal pogodbo do leta 2027, Sporting pa bo prejel polno odškodnino po klavzuli, 10 milijonov evrov in še milijon za osebje, ker ne bo veljal 30-dnevni odpovedni rok. Uradna potrditev obeh klubov naj bi prišla do konca tedna.

Mancester United je šele 14. v premier league z 11 točkami z 9 tekem. Po zadnjem porazu pri West Hamu je moral oditi nepriljubljeni Erik ten Hag.