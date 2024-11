Derbi v Porurju: najboljša priložnost za prekinitev Šeškove strelske suše

V nadaljevanju preberite:

Tudi november prinaša reprezentančno akcijo, v odločilnem tretjem ciklu lige narodov bodo slovenski nogometaši iskali pot do zgodovinskega preboja med evropsko elito, ko bodo 14. t. m. v razprodanih Stožicah gostili Norveško in tri dni kasneje igrali na Dunaju. Naš glavni adut v napadu Benjamin Šeško bo pred tem odigral še tri tekme za Leipzig in iskal strelske občutke, danes ga čaka derbi bundeslige v Dortmundu.

Konec tedna bo zanimivo tudi v drugih najmočnejših ligah. Atletico slovenskega kapetana Jana Oblaka je nazadnje doživel prvi poraz proti Betisu, pred tem je izgubil z Lillom v LP (1:3) in in bo jutri (14) želel popraviti vtis z Las Palmasom pred sredinim gostovanjem pri PSG. Barcelona bo gostila mestni derbi z Espanyolom. Tekma med Valencio in Real Madridom je bila zaradi smrtonosnih poplav preložena.

Arsenal čaka težko delo v Newcastlu, tudi Liverpool bo moral garati za zmago proti Brightonu ... Kateri so še vrhunci konca tedna v elitnih evropskih ligah?