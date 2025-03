Argentinci brez čarovnika so lahko vzor za Slovence

V nadaljevanju preberite:

Južnoameriški derbi med Argentino in Brazilijo, ki mu na svetu ni enakega, so evropski nogometni navdušenci v veliki meri prezrli. Tudi običajnega medijskega napihovanja v Evropi ni bilo toliko kot v preteklosti. Nič čudnega, to je bil derbi brez največjega zvezdnika Lionela Messija, vendar z izjemno moštveno, samozavestno in na vseh ravneh uglašeno Argentino, ki čarovnika s številko 10 in s 37 leti na grbi morda sploh ne potrebuje več na igrišču.

V glavnih vlogah so bili igralci 21. stoletja, tekači, tradicionalno argentinsko nabrušeni do skrajnosti, tehnično izurjeni in taktično usposobljeni. O domoljubnem naboju gavčev in njihovi samozavesti nima smisla izgubljati besed. V Evropi so jim v tem podobni, ko jim gre, seveda, le naši južni sosedi Hrvati.

V prejšnji kolumni sem odprl slovensko reprezentančno temo o igralcih s številko 10 in 8, ki da jih v moštvu selektorja Matjaža Keka še ni oziroma selektor še nima usposobljenega ali oblikovanega igralca z značilnostmi magičnih številk. Kot da bi me slišal in se ujezil, je bil mož odločitve v dvoboju z boljšimi Slovaki fant, ki je največji približek idealu, Adam Gnezda Čerin.