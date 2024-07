Argentina brez Lionela Messija ubranila naslov

Svetovni nogometni prvaki Argentinci so v finalu pokala Amerike v Miamiju po podaljšku premagali Kolumbijo z 1:0 in s tem na prvenstvu v ZDA ubranili naslov. Copo so šestnajstič za rekord osvojili po zaslugi zadetka Lautara Martineza v 112. minuti.

Martinez je v igro vstopil s klopi v podaljšku, Juliana Alvareza je zamenjal v 97. minuti, ter zadel peti gol na turnirju, s katerim je bil najboljši strelec. Zagotovil je, da je pred tem poškodovani kapetan in zvezdnik Lionel Messi dvignil še tretjo zaporedno lovoriko v prav toliko finalih po od leta 2021.

Lionel Messi je solze sreče po koncu dvoboja v Miamiju zamenjal s solzamis reče. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

S svojim 16. naslovom na Copi Americi so Argentinci edini rekorderji, s prvim naslovom po 28 letih so pred tremi leti dohitel Urugvaj. Kolumbija je ostala pri v svoji edini lovoriki iz leta 2001. Dan prej je Urugvaj po enajstmetrovkah v tekmi za tretje mesto slavil s 4:3 proti Kanadi.

Finalna tekma se je po incidentih pred stadionom Hard Rock začela z več kot uro in dvajset minutami zamude. Začetek je bil kaotičen ob vhodih na stadion, pri čemer so organizatorji krivili navijače, ker so poskušali vstopiti brez vstopnic, medtem ko so navijači za to okrivili pomanjkljiv vstopni sistem na prizorišču.

Prizori so bili zaskrbljujoči, saj so nekateri navijači potrebovali zdravniško pomoč, toda po odločitvi, da nenadoma odprejo vrata, brez preverjanja tistih, ki vstopajo, so v veliki meri rešili razmere in tekma se je končno začela.

Predvsem argentinski navijači so v 64. minuti tekme doživeli šok, saj se je poškodoval Messi, ki ni mogel nadaljevati tekme. Po teku na sredini igrišča, ko ga nihče ni oviral, se je ulegel na igrišče in se držal za desno stegno.

Sedemintridesetletni osemkratni dobitnik zlate žoge, svetovni prvak leta 2022, je z zelenice odšepal dve minuti pozneje, ob glasnih aplavzih s tribun. Ko je spremljal svoje soigralce s klopi, ni mogel zadrževati solz.

Kmalu po zadetku je Angel Di Maria dočakal veliko slovo, 36-letnik je bil ob glasnih ovacijah zamenjan na svoji poslovilni tekmi za Argentino.

Argentinski zvezdnik pred turnirjem ni izključil možnosti, da bi z reprezentanco nadaljeval do svetovnega prvenstva leta 2026, ki ga ob Kanadi in Mehiki organizirajo tudi ZDA in kjer igra za klub Inter Miami. Svojo šesto finalno tekmo na Copi, največ med vsemi v zgodovini, je igral v mestu, kjer trenutno igra klubski nogomet.

Zadnjo tekmo je za Argentino v finalu odigral Angel di Maria. Dvoboj se za Argentino ni začela najbolje. Kolumbija je pritiskala že od začetka, a ni bila dovolj učinkovita, četudi je Jhon Corboba z izjemnim strelom v sedmi minuti zadel vratnico.

Čeprav so albiceleste na začetku preživljali težke čase, sta ekipi na odmor med polčasom odšli z 0:0. Tedaj se je zgodilo nekaj novega na Copi, pop zvezdnica Shakira je nastopila na stadionu ameriškega nogometa po vzoru šova med polčasom na super bowlu. Zaradi tega je bil odmor podaljšan s 15 na 25 minut.

Po nadaljevanju je bilo veliko prekrškov. Tekma je brez golov prešla v podaljšek, ki je bil uveden posebej za finale. Na prejšnjih tekmah so po neodločenem izidu po rednem delu takoj streljali enajstmetrovke.

Po lepi akciji je Martinez v 112. minuti zadel in s tem postavil tudi končni izid.