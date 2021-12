Atalanta in Villarreal o zadnjem potniku v osmino finala ob 19. uri

Evropska nogometna zveza je najprej sporočila, da bo tekma na sporedu ob 16.30, a so nato v dogovoru z ekipama dvoboj preložili na večerni termin. Atalanta, katere član je Josip Iličić, potrebuje zmago, da bi na lestvici prehitela branilce naslova iz evropske lige in se kot zadnja prebila v osmino finala najelitnejšega evropskega tekmovanja.

V sredo zvečer je Bergamo zajelo močno sneženje, kljub temu, da so med čiščenjem zelenice tekmo sprva preložili za 20 minut, pa so jo na koncu odpovedali. Nemoteno je potekal drugi dvoboj v skupini med Manchester Unitedom in Young Boys (1:1), remi na Old Traffordu pomeni, da si je Atalanta že zagotovila najmanj igranje v evropski ligi.

FOTO: Isabella Bonotto/AFP

Kolumbijski napadalec Atalante Duvan Zapata se je ogreval, kot je vedel in znal. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

