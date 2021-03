Atalanta po golu in podaji Iličića do visoke zmage

Zajc v zadnjem hipu brez zmage

Nogometaši Atalante, pri katerih jeigral v prvi enajsterici, so v 25. kolu italijanske lige premagali Crotone s 5:1. Genoaje gostila Sampdorio in igrala 1:1, z enakim izidom pa se je končal tudi boj drugouvrščenega Milana in Udineseja.Atalanta je na tekmi proti Crotoneju prešla v vodstvo v 12. minuti, ko je po Iličićevi podaji zadelns. Gosti so izenačili v 23. minuti prek. V drugem polčasu stainekipi iz Bergama hitro priigrala prednost 3:1, v 58. minuti pa se je med strelce vpisal še Iličić, ki je igral celo tekmo. V 85. je za potrditev visoke zmage zadelGenoa, pri kateri je Zajc igral celotno tekmo, je na mestnem derbiju s Sampdorio povedla v 52. minuti prek, gosti pa so izid poravnali v 77. minuti z golomMilan je gostil Udinese in se znašel v zaostanku v 68. minuti, ko je zadel. Točko je rdeče-črnim prinesel, ki je v sedmi minuti sodniškega dodatka uspešno izvedel najstrožjo kazen.Na drugih današnjih tekmah sta se Sassuolo in Napoli razšla s 3:3, Fiorentina je izgubila z 1:2 proti Romi, v 88. minuti je zmagoviti gol dosegel, Benevento je z 0:3 izgubil proti Veroni, Cagliari pa je z 1:0 odpravil Bologno.Že v torek je Juventus premagal Spezio s 3:0, Lazio in Torino pa sta ostala brez tekme.