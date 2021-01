Athletic po podaljšku prek Barcelone do superpokalne lovorike

Villalibre izsilil podaljšek, Williams ga je odločil

Španski superpokal, finale

Athletic iz Bilbaa je tretjič v svoji zgodovini osvojil španski superpokal, potem ko je bil v današnjem finalu po podaljšku boljši od Barcelone s 3:2.Katalonskemu velikanu v finalu ni pomagala niti vrnitev prvega zvezdnika. Ta je imel sicer pomembno vlogo pri prvem zadetku in trikrat neuspešno streljal proti vratom, za nameček pa bil v 121. minuti izključen zaradi namernega udarca nasprotnika.Finalni obračun se je začel zelo mirno. Na prvi strel v okvir vrat je bilo potrebno čakati vse do 26. minute, ko je Athleticovstreljal z desne strani,pa je žogo odbil čez gol.Barcelona je svoj prvi strel sprožila šele v 37. minuti, z razdalje je bil neuspešen Lionel Messi. A le tri minute kasneje so Katalonci povedli.je z leve strani podal pred gol, Messi je žogo prepustil, ki je z močnim strelom zadel za vodstvo z 1:0.Athletic je odgovoril po le dveh minutah nadaljevanja. Akcijo je začel, ki je žogo v visokem loku poslal v kazenski prostor, tam je Alba pozabil na, ki je neovirano zadel za 1:1.Baski so bili zelo podjetni tudi v drugem polčasu in v 57. minuti povedli, vendar pa je bil golrazveljavljen zaradi prepovedanega položaja.To je Barcelona znala izkoristiti in je v 77. minuti še drugič prešla v vodstvo. Znova je bil strelec Griezmann, ki je unovčil lepo asistenco Jordija Albe in zadel iz bližine.Ko je že kazalo na to, da bo Barcelona osvojila superpokal, je Athletic udaril v 90. minuti. Prosti strel z desne strani je izvedel, obramba katalonskega velikana pa ni dobro pokrila Asierja Villalibreja, ki je žogo poslal pod prečko.Sledil je podaljšek, v katerem se je ključni dogodek zgodil že po treh minutah. Zanj je poskrbel Iñaki Williams, ki je z roba kazenskega prostora neubranljivo streljal v levi zgornji kot Barceloninega gola in zadel s pomočjo vratnice.Baski so prednost zadržali vse do konca podaljška, ki so ga Katalonci zaradi Messijeve izključitve končali z deseterico.Barcelona - Athletic Bilbao 2:3 (Griezmann 40., 77.; De Marcos 42., Villalibre 90., Williams 93.) *po podaljšku