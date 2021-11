Augsburg je zadal boleč udarec bavarskemu velikanu

Nemški nogometaši po reprezentančnem premoru nadaljujejo domače prvenstvo s tekmami 12. kola. V prvi je danes zvečer vodilni Bayern v bavarskem obračunu presenetljivo izgubil na gostovanju pri Augsburgu z 1:2.

Pred tekmo je imel Bayern status jasnega favorita, saj so bile na njegovi strani prav vse statistike. Do danes sta moštvi odigrali 20 tekem v bundesligi, Bayern jih je dobil 16 in le dvakrat izgubil.

A vsa ta zgodovina gostom ni pomagala. Borbena domača zasedba je izkoristila svoje priložnosti, za domače sta bila natančna Andre Hahn in Mads Pedersen. Poljski zvezdnik Robert Lewandowski je sicer z 11. zadetkom v gosteh proti tej ekipi ublažil zaostanek, toda v nadaljevanju Bayern ni znal streti čvrste domače zasedbe kljub številnim priložnostim. Za Bayern je to drugi poraz v sezoni, za Augsburg pa šele tretja zmaga.