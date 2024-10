Avstrijci odganjajo alarm glede Davida Alabe

Ko bo slovenska nogometna reprezentanca gostovala na Dunaju, 17. novembra ob 18. uri, bo minilo natanko 11 mesecev od zadnjega nastopa vodilnega nogometaša naše severne soseščine Davida Alabe.

Na tekmi proti Villarealu je ta Realov as obrambne vrste staknil poškodbo križnih vezi. Ta vselej v športu, kot tudi vsakdanjem življenju, zahteva dolgo okrevanje, bilo pa je pričakovati, da se bo 32-letnik vrnil na igrišče in spet prevzel vlogo avstrijskega kapetana na odločilnih tekmah skupinskega dela lige narodov.

Toda iz Madrida so na Dunaj prišle slabe novice. Po treningu je namreč nogometaš v kolenu čutil zoprne bolečine, pregled je nato pokazal, da hrustanec ni čvrst ter da se kosti med seboj drgnejo. Kot so sporočili na španski radijski postaji Onda Cero, bo Alaba moral spet počivati, morda pa bo moral celo skleniti športno pot. Toda pri Avstrijski nogometni zvezi so ta črn scenarij zavrnili, selektor Ralf Rangnick upa, da bo ta odličen branilec na igrišču v kvalifikacijah za mundial 2026. Avstrijski viri hkrati razkrivajo, da je zdravniška služba v Madridu zadovoljna glede poteka okrevanja tega nogometaša.