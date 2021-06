Avstrijci napredovali v osmino finala, Ukrajinci v velikih težavah

Makedonski nogometaši so pozdravili zadnji reprezentančni nastop Gorana Pandeva. FOTO: Olaf Kraak/AFP

Avstrijska nogometna reprezentanca je v dvoboju zadnjega kola skupinskega dela evropskega prvenstva v Bukarešti premagala Ukrajino z 1:0 (1:0) in osvojila drugo mesto v skupini C. Edini gol na tekmi je v 21. minuti dosegel. Prvo mesto v skupini je potrdila Nizozemska s tretjo zmago, danes je ugnala še Severno Makedonijo s 3:0 (1:0).Avstrija je na letošnjem euru premagala Severno Makedonijo s 3:1 in izgubila proti Nizozemski z 0:2, z današnjim uspehom pa se je prvič prebila v izločilne boje. Na predhodnih EP v Švici in Avstriji 2008 ter v Franciji 2016 je izpadla po skupinskem delu tekmovanja. Ob tem kaže omeniti, da se je Avstrija po dolgih 39 letih sploh prvič prebila v drugi del tekmovanja na velikih tekmovanjih, nazadnje ji je to uspelo na svetovnem prvenstvu v Španiji 1982. V letošnji osmini finala se bo pomerila z Italijo, njuna medsebojna tekma bo 26. junija v Londonu.Ukrajinci lahko po drugem porazu zgolj upajo, da se bodo s tremi osvojenimi točkami in negativno razliko v golih morda prebili v osmino finala kot ena od štirih tretjeuvrščenih reprezentanc z najboljšim izkupičkom.Nizozemska je zanesljivo potrdila prvo mesto v skupini E, Makedonci pa se od svojega prvega evropskega prvenstva poslavljajo brez osvojene točke. Za Nizozemsko sta zadela v polnov prvem polčasu (24.) in dvakratv drugem (51. in 58), ki bosta s soigralci morala počakati na ime naslednjega tekmeca.Makedonski kapetanje v Amsterdamu odigral zadnjo tekmo v reprezentančnem dresu.