Bajde potopil nekdanji klub

Nogometaši Brava so v 22. kolu Prve lige Telemach premagali Celje s 3:0 (2:0). Izbranci trenerja Dejana Grabića so dobro začeli nogometno pomlad. Potem ko so v prejšnjem kolu z dobro končnico prišli do točke v Murski Soboti, so tokrat vse tri vpisali proti ambicioznim Celjanom, ki po vseh kadrovskih spremembah še kar ne najdejo želenih rezultatov. Celjani so zdaj sedem tekem brez zmage in imajo tri zaporedne poraze, tako da so z 22 točkami vsaj začasno osmi, na drugi strani pa je Bravo pri 34 točkah in na četrtem mestu.

Potem pa so Ljubljančani tokrat v Spodnji Šiški prevzeli pobudo, so jo kronali v 15. minuti. Matija Kavčič je podal z leve strani podal, Celjan Damjan Vuklišević je žogo zgrešil, zato pa jo je na smolo gostov za njim zadel Gregor Bajde in zatresel mrežo za 1:0. Isti igralec, ki je nekdaj igral za Celje, je spet udaril šest minut pozneje, ko je za 2:0 zadel z nizkim strelom s približno enajstih metrov, potem ko mu je z desne podal Gal Kurež. V 77. minuti je po lepi podaji Martina Kramariča med dvema branilcema v globino, je iz težkega položaja z desne strani zadel Loren Maružin, potem ko je obšel tudi vratarja.

Izidi 22. kola:

sobota:

Bravo : Celje 3:0 (Gregor Bajde 15., 21., Loren Maružin 77.)

Aluminij - Mura (17.30)

nedelja:

CB24 Tabor - Olimpija (13)

Koper - Domžale (17.30)

ponedeljek:

Kalcer Radomlje - Maribor (17.30)