Barceloni več kot 200-milijonska finančna injekcija

Barcelona je za naslednjih 25 let prepustila trženje 10 odstotkov svojih televizijskih pravic ameriški skupini vlagateljev Sixth Street. Skupina iz San Francisca ima v lasti tudi manjšinjski delež NBA-ekipe San Antonio Spurs in je vložila denar tudi v novi Santiago Bernabeu, štadion madridskega Reala, čigar gradnja še ni končana, v prihodnje pa si lahko Sixth Street v zameno obeta kos denarne pogače, ki bo nastala v španski prestolnici.

Barcelona bo po poročanju časnika Marca zaslužila 207,5 milijona evrov in se s tem izognila rdečim številkam, ki so zaznamovale zadnje sezone, vseeno pa naj bi bilo to premalo, da bi lahko člansko moštvo, ki ga vodi Xavi hernandez, na tržišču resneje ogrozilo najpremožnejše klube.

»Utrjujemo finančne temelje kluba s potrpežljivo, trajnostno in učinkovito strategijo. Sixt Street odločno podpira nogomet, gre za izkušenega vlagatelja v svetu športa in globalnih medijev, kot parnter bo prinesel pomembna znanja in zmožnosti ter nam v isti sapi omogočal neodvisno vodenje,« je v izjavi za javnost dejal predsednik katalonskega ponosa Joan Laporta, medtem ko se je soustanovitelj podjetja Alan Waxman zavzel, da bo Sixth Street pomagal Barceloni pri utrditvi organizacije in doseganju strateških ciljev.