Baski Oblaku takoj zabili gol za zmago

Nogometaši Atletico Madrida so s porazom v gosteh pri zadnjeuvrščenem Alavesu odprli sedmi krog španskega prvenstva. Za gostitelje iz baskovskega mesta Vitoria-Gasteiz so bile to prve osvojene točke v novi sezoni, za aktualne španske prvake pa prvi poraz. Atletico Madrid je zapravil priložnost, da bi na vrhu razpredelnice prehitel Real Madrid, ki bo svojo tekmo sedmega kroga igral danes zvečer doma proti Villarrealu.in soigralci so po treh zmagah na gostovanjih doživeli prvi poraz izven svojega igrišča. Alaves je na dosedanjih petih tekmah dosegel vsega en zadetek, na zadnjih štirih pa ni zatresel mreže tekmeca. Danes je edini gol zabil branilecže v 4. minuti tekme. Nepričakovan poraz je za Atletico slaba popotnica pred zahtevnima tekmama naslednji teden; v torek rdeče-bele čaka gostovanje v ligi prvakov pri AC Milanu, v soboto, 2. oktobra, pa bo na Wanda Metropolitanu gostovala Barcelona.