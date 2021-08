Bavarci ob štartu srečno do točke

Favoriziranim nogometašem münchenskega Bayerna se štart v 59. sezono elitne nemške lige ni izšel po željah. Na uvodni tekmi so se morali sprijazniti s točko, potem ko so se na gostovanju pri igralcih Borussie iz Mönchengladbacha pred 22.925 gledalci razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).



Dvoboj so bolje začeli gostitelji, ki so z golom Francoza Alassana Plee v deseti minuti prešli v vodstvo z 1:0. Bavarci, ki pod vodstvom novega trenerja Juliana Nagelsmanna lovijo deseti zaporedni in skupno 32. naslov nemških prvakov, so morali na izenačenje počakati do 42. minute, ko je v polno zadel – kdo drug kot – poljski zvezdnik Robert Lewandowski.



V nadaljevanju ni bilo več zadetkov, vendar jih ni malo, ki menijo, da bi si Borussia zaradi prekrškov Dayota Upamecana nad Marcusom Thuramom zaslužili vsaj eno enajstmetrovko. A je sodniki (tudi tisti iz sobe VAR) na jezo domačih navijačev niso dosodili.



»Manjkala sta nam hitrost in stanovitnost. A to je bila šele prva tekma, zdaj moramo gledati naprej,« je omenil Lewandowski, ki se je že na enajsti zaporedni tekmi v nemškem prvenstvu vpisal med strelce. Nagelsmann je ocenil, da je bil neodločen izid pravičen. »Bilo je malo divje, dvoboj je bil na trenutke zelo odprt. Potrebujemo še nekaj časa, da se uigramo, potem bomo boljši,« je napovedal 34-letni trener Bayerna.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: