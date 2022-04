Benfica po 60 letih bolečin s šestimi goli osvojila evropski naslov

Prekletstvo Bele Guttmanna velja za morda najslavnejšo nogometno vražo, ki je že skoraj točno 60 let tesno tesno povezana s portugalskim nogometnim velikanom Benfico. Ko je lizbonski klub, čigar barve sta na elitni ravni nekoč branila tudi Zlatko Zahović in Jan Oblak, osvojil zadnji evropski naslov leta 1962, ga je po sporu glede povišice zapustil uspešni trener Bela Guttmann. Madžar je v jezi Portugalcem prerokoval, da evropskega naslova ne bodo osvojili naslednjih 100 let. Po 60 letih in 11 izgubljenih finalih je urok očitno vendarle začel popuščati, saj je mladinska ekipa orlov ravno z izidom 6:0 premagala Salzburg in osvojila naslov v mladinski ligi prvakov. S hattrickom se je izkazal Henrique Araujo, potem ko je že v drugi minuti mrežo Avstrijcev načel Martim Neto, zadela pa sta še Cher Ndour in Luis Semedo.

Benfica je samo od začetka mladinske LP (uradno ime UEFA Youth League) leta 2013 izgubila kar tri finalne tekme, in sicer proti Barceloni (0:3), Salzburgu (1:2) in madridskemu Realu (2:3), srečo pa ji je prinesel četrti poskus v švicarskem Nyonu, ki tradicionalno gosti odločilne tekme mladinskih ekip.

Pri neuspešnem naskoku na tako želeno evropsko lovoriko je leta 2014 sodeloval tudi Oblak, ki je v ekipi trenerja Jorgeja Jesusa prišel vse do finala evropske lige v Torinu, kjer pa je bila nato po izvajanju najstrožjih kazni in remiju 0:0 po več kot 120 minutah igre boljša najtrofejnejša ekipa tekmovanja Sevilla. Orli so za svoj zadnji naslov v ligi prvakov oz. njenem predhodniku evropskem pokalu leta 1962 v Amsterdamu premagali madridski Real s 5:3, leto prej so bili v Bernu boljši še od Barcelone (3:2). Tretji zaporedni naslov je Portugalcem leta 1963 na Wembleyju preprečil AC Milan (1:2), ko je že »veljal« Guttmannov urok, po letu premora pa je Benfica leta 1965 spet zaigrala v finalu, a jo je na San Siru premagal še drugi milanski velikan Inter (1:0). Nato so orli po podaljšku izgubili še finale z Manchester Unitedom na Wembleyju leta 1968 (1:4), po enajstmetrovkah s PSV Eindhovnom leta 1988 v Stuttgartu (0:0), dve leti kasneje pa je bil na Dunaju po rednem delu spet boljši AC Milan (0:1).